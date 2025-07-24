В Ярославской области назвали самые медвежьи районы: список

В Ярославской области назвали самые «медвежьи» районы. По последним данным, Министерства лесного хозяйства и природопользования, больше всего численность косолапых в Любимском, Пошехонском и Даниловском округах.
Всего в регионе насчитали около 1300 бурых медведей. Чтобы регулировать численность зверей, по указу губернатора, «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ярославской области» охотникам разрешили добыть с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года 268 особей.
Также установлены лимиты по другим животным:
3488 лосей;
111 пятнистых оленей;
71 благородный олень;
61 барсук;
5 европейских ланей
1 выдра.
«Данный уровень планируемой добычи соответствует установленным Минприроды России нормативам допустимого изъятия, согласно которым в зависимости от плотности популяции животных допускается добывать до 20% от учетной численности лосей и до 30% от общей численности оленей и медведей. Контроль за выполнением квот и соблюдением правил охоты на контроле государственных охотничьих инспекторов», — пояснили в правительстве.
Власти добавили, что в этом сезоне примерно на 100 особей вырос лимит добычи лосей, так как их численность увеличилась. Сейчас она составляет 43 316 особей.
Ранее мы публиковали памятку, что делать при встрече с медведем.