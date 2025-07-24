В Ярославской области назвали самые медвежьи районы: список

Власти рассказали, где живут медведи в Ярославской области Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославской области назвали самые «медвежьи» районы. По последним данным, Министерства лесного хозяйства и природопользования, больше всего численность косолапых в Любимском, Пошехонском и Даниловском округах.

Всего в регионе насчитали около 1300 бурых медведей. Чтобы регулировать численность зверей, по указу губернатора, «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ярославской области» охотникам разрешили добыть с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года 268 особей.

Также установлены лимиты по другим животным:

3488 лосей;

111 пятнистых оленей;

71 благородный олень;

61 барсук;

5 европейских ланей

1 выдра.

«Данный уровень планируемой добычи соответствует установленным Минприроды России нормативам допустимого изъятия, согласно которым в зависимости от плотности популяции животных допускается добывать до 20% от учетной численности лосей и до 30% от общей численности оленей и медведей. Контроль за выполнением квот и соблюдением правил охоты на контроле государственных охотничьих инспекторов», — пояснили в правительстве.

Власти добавили, что в этом сезоне примерно на 100 особей вырос лимит добычи лосей, так как их численность увеличилась. Сейчас она составляет 43 316 особей.