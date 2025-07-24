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Животные В Ярославской области назвали самые медвежьи районы: список

В Ярославской области назвали самые медвежьи районы: список

Всего в регионе обитает около 1300 косолапых

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4 комментария
Власти рассказали, где живут медведи в Ярославской области | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВласти рассказали, где живут медведи в Ярославской области | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Власти рассказали, где живут медведи в Ярославской области

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославской области назвали самые «медвежьи» районы. По последним данным, Министерства лесного хозяйства и природопользования, больше всего численность косолапых в Любимском, Пошехонском и Даниловском округах.

Всего в регионе насчитали около 1300 бурых медведей. Чтобы регулировать численность зверей, по указу губернатора, «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ярославской области» охотникам разрешили добыть с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года 268 особей.

Также установлены лимиты по другим животным:

  • 3488 лосей;

  • 111 пятнистых оленей;

  • 71 благородный олень;

  • 61 барсук;

  • 5 европейских ланей

  • 1 выдра.

«Данный уровень планируемой добычи соответствует установленным Минприроды России нормативам допустимого изъятия, согласно которым в зависимости от плотности популяции животных допускается добывать до 20% от учетной численности лосей и до 30% от общей численности оленей и медведей. Контроль за выполнением квот и соблюдением правил охоты на контроле государственных охотничьих инспекторов», — пояснили в правительстве.

Власти добавили, что в этом сезоне примерно на 100 особей вырос лимит добычи лосей, так как их численность увеличилась. Сейчас она составляет 43 316 особей.

Ранее мы публиковали памятку, что делать при встрече с медведем.

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Комментарии
4
Гость
51 минута
Всех больше "Медведей" в Ярославле: они повсюду, на каждом углу. Тоже не мешало бы уменьшить их численность.
Гость
46 минут
"больше всего численность косолапых в Любимском, Пошехонском и Даниловском округах." Старый любимский медведь здесь любит комментарии строчить
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