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Животные Обустраиваем дачу «Вот такое чудовище»: ярославцы находят у себя на дачах жутких существ. Кто это

«Вот такое чудовище»: ярославцы находят у себя на дачах жутких существ. Кто это

На вопрос ответил энтомолог

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5 комментариев
Ярославские дачники находят на участках этих жутких существ | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.comЯрославские дачники находят на участках этих жутких существ | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Ярославские дачники находят на участках этих жутких существ

Источник:

Подслушано в Рыбинске / Vk.com

По соцсетям в разных городах гуляет фотография странного существа.

«Нашли вчера на даче при посадке картошки вот такое чудовище. Кто знает, откуда завезли? Раньше просто не встречал, жена в страхе уехала с дачи домой», — говорится в посте.

На фото изображено насекомое, напоминающее гибрид кузнечика и рака.

Таких же у себя на дачах находили и жители Ярославской области.

«Я живу в Борке. В прошлом году поставила воду в миске в парник, и она забралась туда», — рассказала порталу 76.RU Галина Власова.

Насекомое забралось в миску с водой | Источник: Галина ВласоваНасекомое забралось в миску с водой | Источник: Галина Власова

Насекомое забралось в миску с водой

Источник:

Галина Власова

«Поймал такую в начале августа 2024 года в деревне Овинчища в Погорельском сельском округе Глебовского сельского поселения. Сначала была розоватого цвета, потом потемнела», — рассказал еще один житель Ярославской области.

Многие дачники уверенно заявляют, что это медведки. Ярославский энтомолог, старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов подтвердил эту информацию.

«Да, это медведка. У нас они встречаются широко, особенно на дачах, которые созданы на выработанных торфяниках. Для человека абсолютно безопасны», — сообщил эксперт.

В Россельхознадзоре медведку называют серьезным вредителем.

«Взрослое насекомое обычно коричневое, крупное, достигает 8 см в длину. Живет в норах, проделанных в поверхностном слое почвы. Поедает части растений, почвенных беспозвоночных, насекомых и дождевых червей. Плавает и бегает, при необходимости совершает длительные перелеты. Предпочитает увлажненные, богатые гумусом и перегноем почвы, поймы рек, берега озер, болот, прудов. Часто медведка заселяет огородные участки», — рассказали в ведомстве.

По мнению специалистов, медведка может навредить зерновым, кормовым, овощным культурам, саженцам и молодым растениям плодовых, декоративных и ягодных культур. Может выгрызть посеянные семена, повредить подземные части растений.

Бороться с медведкой в Россельхознадзоре советуют химическими препаратами, которые продаются в садовых магазинах, а также механическими способами — выборкой и уничтожением. Кроме того, у медведки имеются и естественные враги — птицы, кроты, землеройки.

Напомним, еще одно интересное существо ярославна сняла на видео в сентябре 2024 года. Оно напоминало то ли бабочку, то ли маленькую птичку.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Дача Насекомое
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Комментарии
5
с++
46 минут
обычная медведка, похоже этнический состав жителей Ярославля настолько изменился, что для них уже и воробей зверь невиданный
Гость
1 час
С тундры эти ярославцы приехали?
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