«Вот такое чудовище»: ярославцы находят у себя на дачах жутких существ. Кто это

Ярославские дачники находят на участках этих жутких существ Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com











По соцсетям в разных городах гуляет фотография странного существа.

«Нашли вчера на даче при посадке картошки вот такое чудовище. Кто знает, откуда завезли? Раньше просто не встречал, жена в страхе уехала с дачи домой», — говорится в посте.

На фото изображено насекомое, напоминающее гибрид кузнечика и рака.

Таких же у себя на дачах находили и жители Ярославской области.

«Я живу в Борке. В прошлом году поставила воду в миске в парник, и она забралась туда», — рассказала порталу 76.RU Галина Власова.

Насекомое забралось в миску с водой Источник: Галина Власова

«Поймал такую в начале августа 2024 года в деревне Овинчища в Погорельском сельском округе Глебовского сельского поселения. Сначала была розоватого цвета, потом потемнела», — рассказал еще один житель Ярославской области.

Многие дачники уверенно заявляют, что это медведки. Ярославский энтомолог, старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов подтвердил эту информацию.

«Да, это медведка. У нас они встречаются широко, особенно на дачах, которые созданы на выработанных торфяниках. Для человека абсолютно безопасны», — сообщил эксперт.

В Россельхознадзоре медведку называют серьезным вредителем.

«Взрослое насекомое обычно коричневое, крупное, достигает 8 см в длину. Живет в норах, проделанных в поверхностном слое почвы. Поедает части растений, почвенных беспозвоночных, насекомых и дождевых червей. Плавает и бегает, при необходимости совершает длительные перелеты. Предпочитает увлажненные, богатые гумусом и перегноем почвы, поймы рек, берега озер, болот, прудов. Часто медведка заселяет огородные участки», — рассказали в ведомстве.

По мнению специалистов, медведка может навредить зерновым, кормовым, овощным культурам, саженцам и молодым растениям плодовых, декоративных и ягодных культур. Может выгрызть посеянные семена, повредить подземные части растений.

Бороться с медведкой в Россельхознадзоре советуют химическими препаратами, которые продаются в садовых магазинах, а также механическими способами — выборкой и уничтожением. Кроме того, у медведки имеются и естественные враги — птицы, кроты, землеройки.