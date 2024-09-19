«Вот такое чудо прилетело»: жительница Ярославской области нашла в саду удивительное существо. Кто это

Вот такое существо прилетело в Большесельский район — то ли птичка, то ли бабочка Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com











Необычное существо обнаружила у себя в саду жительница Ярославской области.

— Вот такое чудо прилетело к нам в Большесельский район. Раньше никогда таких не видели. Очень удивились «пришельцу», — написала она в посте 19 сентября и прикрепила видео.

На кадрах видно создание с крыльями и хоботком, очень похожее на самую маленькую в мире птичку — колибри. В комментариях многие действительно предположили, что это представительница пернатых.

В Ярославской области обнаружили необычное существо Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Но оказалось, что это не так. На видео — один из видов бабочек.

— Это бражник-языкан. Один из немногих, кто летает днем. Вид южный, но склонный к миграциям. Поэтому достаточно регулярно прилетает в наш регион. В жаркие годы в области может появляться молодое поколение: то есть южные мигранты откладывают яйца, из них развиваются гусеницы, и к концу лета выводятся бабочки, — рассказал порталу 76.RU старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника, член Русского энтомологического общества Дмитрий Власов.

То, что это бражник, нам подтвердили и в ярославском зоопарке.

Языкан обыкновенный — бабочка из семейства бражников. Обычно размах ее крыльев достигает 38–50 мм. Скорость передвижения — до 80 км/ч. Взрослые бабочки обычно питаются нектаром цветов. Причем во время сбора нектара насекомое способно зависать в воздухе, подобно стрекозам и птицам колибри. Продолжительность жизни такого существа — от нескольких недель до нескольких месяцев. Чаще встречаются в южных странах и регионах. Например, в Африке, Индии, на Крымском полуострове, юге Китая.

В комментариях под постом некоторые жители Ярославской области сообщили, что тоже встречали подобных существ — в том же самом Большесельском районе, у Туношны, в Рыбинске и даже в Ярославле.

— У нас тоже дача в Большесельском районе. Последние несколько лет наблюдаем гусениц и мотыльков-бражников, — рассказала Нелли Рябова.

Вот такого бражника встретили на другом участке в Большесельском районе в конце июля Источник: Нелли Рябова, Подслушано в Ярославле / Vk.com