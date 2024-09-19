НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 761мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,67
EUR 102,04
Сокращения в школе
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Цены на арбузы и дыни
Лучшие бизнес-идеи страны
Силовики в Тутаеве
Куда съездить на выходных
Изменят маршруты автобусов
Эвакуировали детскую поликлинику
Убрали лавки с остановки
Что полыхает в Брагине
Животные «Вот такое чудо прилетело»: жительница Ярославской области нашла в саду удивительное существо. Кто это

«Вот такое чудо прилетело»: жительница Ярославской области нашла в саду удивительное существо. Кто это

Публикуем комментарий ученого

1 162
4 комментария

Вот такое существо прилетело в Большесельский район — то ли птичка, то ли бабочка

Необычное существо обнаружила у себя в саду жительница Ярославской области.

— Вот такое чудо прилетело к нам в Большесельский район. Раньше никогда таких не видели. Очень удивились «пришельцу», — написала она в посте 19 сентября и прикрепила видео.

На кадрах видно создание с крыльями и хоботком, очень похожее на самую маленькую в мире птичку — колибри. В комментариях многие действительно предположили, что это представительница пернатых.

В Ярославской области обнаружили необычное существо

Но оказалось, что это не так. На видео — один из видов бабочек.

— Это бражник-языкан. Один из немногих, кто летает днем. Вид южный, но склонный к миграциям. Поэтому достаточно регулярно прилетает в наш регион. В жаркие годы в области может появляться молодое поколение: то есть южные мигранты откладывают яйца, из них развиваются гусеницы, и к концу лета выводятся бабочки, — рассказал порталу 76.RU старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника, член Русского энтомологического общества Дмитрий Власов.

То, что это бражник, нам подтвердили и в ярославском зоопарке.

Языкан обыкновенный — бабочка из семейства бражников. Обычно размах ее крыльев достигает 38–50 мм. Скорость передвижения — до 80 км/ч. Взрослые бабочки обычно питаются нектаром цветов. Причем во время сбора нектара насекомое способно зависать в воздухе, подобно стрекозам и птицам колибри. Продолжительность жизни такого существа — от нескольких недель до нескольких месяцев. Чаще встречаются в южных странах и регионах. Например, в Африке, Индии, на Крымском полуострове, юге Китая.

В комментариях под постом некоторые жители Ярославской области сообщили, что тоже встречали подобных существ — в том же самом Большесельском районе, у Туношны, в Рыбинске и даже в Ярославле.

— У нас тоже дача в Большесельском районе. Последние несколько лет наблюдаем гусениц и мотыльков-бражников, — рассказала Нелли Рябова.

Вот такого бражника встретили на другом участке в Большесельском районе в конце июля

Напомним, этой осенью ярославцы столкнулись с нашествием мух и комаров в квартирах.

ПО ТЕМЕ
Бабочка Бражник Природа Насекомые Энтомология
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Дикие жители Ярославской области никогда не видели бражников?
Гость
49 минут
Вестник Апокалипсиса
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
Сиквел «Слова пацана»? Кинокритик раскрыл детали нового сериала «Комбинация» про группу из 90-х
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление