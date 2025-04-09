Уже есть случай нападения: ярославцев предупредили об опасном поведении медведей

Похолодание в апреле негативно скажется на некоторых животных и птицах Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Наступившее похолодание может негативно сказаться на животном мире Ярославской области. Об этом порталу 76.RU рассказал старший преподаватель кафедры экологии и зоологии факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русинов.

Медведи голодные

Низкие температуры и внезапно образовавшийся в апреле снежный покров сокращают базу питания для животных и птиц. А это в свою очередь может повлиять на поведение лесных обитателей. В частности, медведи в это время могут стать более опасными, приближаться к населенным пунктам.

«Медведи всеядны. Они могут есть траву, молодые листья на деревьях, лягушек, способны охотиться на крупных животных, находить падаль. Летом они большей частью переходят на растительный корм. А сейчас, весной, у них тяжелый период. Они голодные после зимы. Небольшие запасы жира у животных еще остаются, но этого хватает ненадолго. А в этом году они проснулись рано из-за теплой весны, но еды, как не было, так и нет», — рассказал в беседе с 76.RU Александр Русинов.

В таких условиях косолапые могут стать более агрессивными. К тому же, по мнению Александра Русинова, из-за постепенного увеличения численности зверей они в значительной степени теряют страх перед человеком. Например, в Подмосковье на днях уже произошло нападение медведя на мужчину.

Птицы полетят обратно на юг?

Также из-за холодов могут пострадать мелкие перелетные насекомоядные птицы — трясогузки, жаворонки, пеночки и другие. Причина опять же в отсутствии корма.

«Какие-то птицы могут откочевать назад, а какие-то погибнут. Но это в том случае, если похолодание будет затяжным — дольше недели», — пояснил Александр Русинов.

Мелкие птицы могут пострадать от холодов Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











А вот, к примеру, чайкам и грачам похолодание не страшно, так как они могут найти еду в населенных пунктах.

Не сильно отразятся низкие температуры и на змеях, которые уже проснулись.

«Рептилии просто уйдут под землю, в норы, где они зимовали и там пересидят похолодание», — уточнил ученый.