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Уже есть случай нападения: ярославцев предупредили об опасном поведении медведей

Ученый рассказал, как похолодание может сказаться на животном мире

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4 комментария
Похолодание в апреле негативно скажется на некоторых животных и птицах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПохолодание в апреле негативно скажется на некоторых животных и птицах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Похолодание в апреле негативно скажется на некоторых животных и птицах

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Наступившее похолодание может негативно сказаться на животном мире Ярославской области. Об этом порталу 76.RU рассказал старший преподаватель кафедры экологии и зоологии факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русинов.

Медведи голодные

Низкие температуры и внезапно образовавшийся в апреле снежный покров сокращают базу питания для животных и птиц. А это в свою очередь может повлиять на поведение лесных обитателей. В частности, медведи в это время могут стать более опасными, приближаться к населенным пунктам.

«Медведи всеядны. Они могут есть траву, молодые листья на деревьях, лягушек, способны охотиться на крупных животных, находить падаль. Летом они большей частью переходят на растительный корм. А сейчас, весной, у них тяжелый период. Они голодные после зимы. Небольшие запасы жира у животных еще остаются, но этого хватает ненадолго. А в этом году они проснулись рано из-за теплой весны, но еды, как не было, так и нет», — рассказал в беседе с 76.RU Александр Русинов.

В таких условиях косолапые могут стать более агрессивными. К тому же, по мнению Александра Русинова, из-за постепенного увеличения численности зверей они в значительной степени теряют страх перед человеком. Например, в Подмосковье на днях уже произошло нападение медведя на мужчину.

Птицы полетят обратно на юг?

Также из-за холодов могут пострадать мелкие перелетные насекомоядные птицы — трясогузки, жаворонки, пеночки и другие. Причина опять же в отсутствии корма.

«Какие-то птицы могут откочевать назад, а какие-то погибнут. Но это в том случае, если похолодание будет затяжным — дольше недели», — пояснил Александр Русинов.

Мелкие птицы могут пострадать от холодов | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUМелкие птицы могут пострадать от холодов | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Мелкие птицы могут пострадать от холодов

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

А вот, к примеру, чайкам и грачам похолодание не страшно, так как они могут найти еду в населенных пунктах.

Не сильно отразятся низкие температуры и на змеях, которые уже проснулись.

«Рептилии просто уйдут под землю, в норы, где они зимовали и там пересидят похолодание», — уточнил ученый.

Напомним, похолодание пришло в Ярославскую область как минимум на ближайшую неделю — до 13 апреля. По данным Гидрометцентра России, по ночам в регионе температура будут опускаться до -3… -7 градусов, днем подниматься только до +1… +2 градусов. При этом почти каждый день прогнозируется дождь и снег.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Похолодание Медведи Птицы Мороз Снег Животные
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Комментарии
4
Гость
45 минут
а в стабильной все голодные и люди и звери, что будет следующей зимой?
Гость
2 часа
Едросы разбежались из зоопарка!
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