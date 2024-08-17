Хвостатые вундеркинды: топ самых умных пород собак

Названы самые умные породы собак Источник: Кирилл Поверинов











Владельцы собак знают, насколько умны и преданы эти животные. Для каждого хозяина его пес — самый лучший и любимый. И, наверняка, в каждой семье могут поделиться историями, когда их питомец проявлял чудеса сообразительности.



Ярославский кинолог Елена Михеева подтвердила, что абсолютно все собаки обучаемы.

— Даже такие малыши, как шпицы, йорки, той-терьеры, которых почему-то считают не такими умными, как собак крупных пород, на самом деле тоже талантливы и хорошо поддаются дрессировке, — отметила она.



Тем не менее специалист выделила четыре породы, которые она считает самыми умными.



Лабрадор

Лабрадоры умные и покладистые Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Лабрадоры изначально использовались как охотничьи собаки и помощники рыбаков. Считается, что породу вывели именно рыбаки канадского острова Ньюфаундленд в ХVI–ХVIII веке. Они использовали собак для того, чтобы вынуть из воды упавшую рыбу или соскользнувший с лодки предмет обихода. В конце ХVIII века собак завезли в Англию. И следующий, ХIХ век стал расцветом породы. Лабрадоров активно использовали на охоте — они с легкостью доставали подстреленных уток, упавших в водоемы.

Представители этой породы, как правило, дружелюбны, общительны, уравновешены, неприхотливы, трудолюбивы, обладают способностью работать в команде с людьми и другими животными. Поэтому довольно часто сейчас лабрадоров используют как служебных собак и как собак-поводырей. Те, кто может позволить себе большую собаку, часто заводят лабрадоров как собак-компаньонов.

Интересно, что изначально породистыми считались только черные лабрадоры. Однако в конце XX века еще одним допустимым окрасом стал палевый, а еще чуть позже — шоколадный. В СССР первые лабрадоры появились в конце 1960-х — начале 1970-х годов.



Немецкая овчарка

Немецкая овчарка может всё Источник: Кирилл Поверинов











Порода появилась в Германии в ХIХ веке. Изначально овчарок использовали как пастушьих собак. Однако их прекрасные физические качества, устойчивая психика, выносливость, ум сделали породу практически универсальной.

Кажется, немецкую овчарку можно научить чему угодно. Поэтому они служат в полиции, МЧС, армии, охраняют дома, снимаются в кино. Овчарок считают неконфликтными. Они доброжелательно относятся к детям, прекрасно уживаются с другими домашними животными. При этом неприхотливы, могут находиться как в доме, так и на улице.

Бордер-колли

Бордер-колли — одна из самых умных собак Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Помните Пирата из фильма «Елки мохнатые» (6+)? Его сыграл пес породы бордер-колли. История этой породы уходит корнями в ХVI век. Считается, что такие собаки были выведены на границе Англии и Шотландии. Отсюда и название — border (от англ. граница). Изначально это была пастушья собака. Но, как выяснилось, также легко она может быть сторожем, охранником, поводырем или спасателем. И, конечно, верным и преданным компаньоном. Благодаря развитому интеллекту и наличию аналитического мышления эти собаки быстро учатся всему новому.

Аусси

Представители породы аусси и красивые, и талантливые Источник: читатель 76.RU









