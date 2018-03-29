×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Снежная лавина обрушилась с крыши в сантиметрах от рабочих

29 марта 2018 09:58
903 1
снег, магазин, Ярославль, крыша

Вчера днем с крыши одного из магазинов на Вспольинском поле в Ярославле обрушилась куча снега и льда, чудом не задев при этом рабочих.

Двое мужчин рядом со зданием собирали хозяйственную постройку. В момент падения снега и льда один из работников находился на крыше постройки, а второй выходил из дверей. Глыбы рухнули в нескольких сантиметрах, разворотив стену постройки, оборвав провод, толкнув припаркованный рядом грузовой автомобиль и повредив крышу самого магазина.

— Люди не пострадали, — рассказало руководство организации. — Магазин продолжает работать в обычном режиме.

 

Напомним, что чистить крыши должны собственники помещений.

В центре Ярославля за состоянием крыш следят с квадрокоптера. Ежедневно сосульки с домов сбивают 140 промышленных альпинистов.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: «Жесть Ярославль»/VK.com
Видео: «Жесть Ярославль»/VK.com
Все новости дня
Продажа авто, мото
Далее: У гигантского колеса обозрения в Ярославле установили первую опору

Мой дом
Три шага для рекордно долгой службы шифера

Три шага для рекордно долгой службы шифера
Еда
«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей

«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей
Погода
Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло
Авто
Когда повезло с водителем: семь типов таксистов, которых никто не любит

Когда повезло с водителем: семь типов таксистов, которых никто не любит
Спорт
«Схлестнулись с соперником»: драку ярославских и питерских хоккеистов в КХЛ назвали битвой дня

«Схлестнулись с соперником»: драку ярославских и питерских хоккеистов в КХЛ назвали битвой дня

Фильм недели
позавчера
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Комментарии (6): Лучше бы Человека дождя бы... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Комментарии (5): Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,55 57,82
EUR 70,91 71,18
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 29.03
USD 57,56 0,39
EUR 71,33 0,07
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.