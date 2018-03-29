|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Снежная лавина обрушилась с крыши в сантиметрах от рабочих
29 марта 2018 09:58
903 1
Вчера днем с крыши одного из магазинов на Вспольинском поле в Ярославле обрушилась куча снега и льда, чудом не задев при этом рабочих.
Двое мужчин рядом со зданием собирали хозяйственную постройку. В момент падения снега и льда один из работников находился на крыше постройки, а второй выходил из дверей. Глыбы рухнули в нескольких сантиметрах, разворотив стену постройки, оборвав провод, толкнув припаркованный рядом грузовой автомобиль и повредив крышу самого магазина.
— Люди не пострадали, — рассказало руководство организации. — Магазин продолжает работать в обычном режиме.
Напомним, что чистить крыши должны собственники помещений.
В центре Ярославля за состоянием крыш следят с квадрокоптера. Ежедневно сосульки с домов сбивают 140 промышленных альпинистов.
Фото: «Жесть Ярославль»/VK.com
Видео: «Жесть Ярославль»/VK.com
|
Спорт
Фильм недели
позавчера
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Лучше бы Человека дождя бы... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров