Снежная лавина обрушилась с крыши в сантиметрах от рабочих

Упавший снег помял крышу здания

Вчера днем с крыши одного из магазинов на Вспольинском поле в Ярославле обрушилась куча снега и льда, чудом не задев при этом рабочих.

Двое мужчин рядом со зданием собирали хозяйственную постройку. В момент падения снега и льда один из работников находился на крыше постройки, а второй выходил из дверей. Глыбы рухнули в нескольких сантиметрах, разворотив стену постройки, оборвав провод, толкнув припаркованный рядом грузовой автомобиль и повредив крышу самого магазина.

— Люди не пострадали, — рассказало руководство организации. — Магазин продолжает работать в обычном режиме.

Напомним, что чистить крыши должны собственники помещений.

В центре Ярославля за состоянием крыш следят с квадрокоптера. Ежедневно сосульки с домов сбивают 140 промышленных альпинистов.