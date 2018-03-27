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Выпрыгнула из мусоропровода: ярославцев в многоэтажке атаковали огромные крысы
27 марта 2018 15:27
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Жильцы дома № 1 на улице Калинина во Фрунзенском районе говорят, что уже привыкли к тому, что возле мусоропровода могут встретить крыс. С этими опасными грызунами они воюют уже три года. И пока приходится только отступать.
Крыса набросилась, а они смеялись
Александр Прыгунов, придя 25 марта в гости к родителям свой девушки, не выдержал: снял мерзких серых грызунов на видео и выложил в соцсети.
На видео крысы спокойно ходят возле мусоропровода в поисках вкусного и совсем не боятся снимающего их мужчину.
— Это они ещё маленькие, потому что самая большая крыса, которая выпрыгивала из мусоропровода, была размером почти с кошку, — рассказала Нина Суровцева, женщина, которая живёт в этом доме. — Всего мы 25 марта насчитали десять крыс на площадке. Они сами открывают мусоропровод, достают пакет, выбирают оттуда себе вкусненького и уносят в дыру. Чтобы они не появлялись, надо регулярно чистить мусоропровод. Тут 16 этажей по 7 квартир — представьте, сколько мусора скапливается. Раньше чистили раз в 3 дня. Я вчера звонила в управляющую компанию, 15 минут слушала музыку, так мне и не ответили.
Тогда Нина набрала единую диспетчерскую службу — на звонок ответили быстро, сказали, что возьмут на контроль.
— Сейчас коммунальщики чистят его второй день подряд, поэтому сегодня крыс не увидите — они внизу все, — говорит женщина. — У нас уже чего только не случалось из-за этих крыс. В прошлом году свет погас. Муж вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что в щитке крыса провод укусила и умерла там. Сам он её вытаскивать не решился, вызвали «Ярэнерго». Они весь дом отключали, чтобы крысу вытащить и провода починить. А однажды на бабушку крыса набросилась. Родственники у неё уехали летом на дачу, оставили на 3 дня одну в квартире, она пошла мусор выбрасывать, мусоропровод открыла, а на неё оттуда крыса и прыгнула. Бабушка, рассказывая, плакала, а над ней в управляющей компании только посмеялись. Я уже предлагала убрать мусоропровод, а внизу сделать подсобное помещение для ларей и колясок, но жильцы не согласились.
Единственный вариант избавиться от грызунов
В управляющей компании Фрунзенского района рассказали, что работы по уничтожению грызунов проводят по графику — раз в квартал. Занимается этим специализированная организация.
— Организация работает по плану, утвержденному управдомом, и плюс выполняет срочные заявки, которые поступают от жителей домов в единый диспетчерский центр управдома, их выполняют в течение пары дней. Заявка по Калинина, 1 поступила сегодня около 10 часов утра, и после обеда специалисты выехали на дом и провели необходимые работы по уничтожению грызунов. Хотя в первом квартале уже проводилась дератизация в этом доме. Управдом ежедневно чистит мусорокамеру, как и положено, — рассказали в компании.
В компании «Клининг Центр», с которой у управдома как раз и заключён договор, жильцов по-человечески жалеют. Подтверждают слова управдома о том, что чистят мусоропровод каждый день:
— Если его каждый день не чистить, то мы потом и мусор-то весь не вытащим, — говорит замдиректора клининговой компании Валентина Скребнева. — Отраву мы раскладываем, но крысы умные, они не будут её есть, когда есть нормальная еда, а она тут есть всегда. А на второй этаж они пролезают через дырку, оставленную работниками интернет-провайдера, когда те кабель тянули.
Единственным стопроцентным решением в клининговой компании считают убирать из подъезда мусоропровод и выбрасывать мусор в контейнеры, но это должно быть решением большинства жильцов. Решение это жильцы принимать не торопятся.
Месяц назад от непрошенных гостей страдали жители двенадцатиэтажки в Дядьково. Там крысиные блохи искусали детей.
Фото: Александр Прыгунов, Елена Вахрушева
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