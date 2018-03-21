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За снегом на крышах Ярославля начали следить с квадрокоптера
21 марта 2018 15:58
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В администрации Кировского и Ленинского районов решили тщательнее следить за состоянием крыш. Упавшая с кровли дома на улице Волкова прямо рядом со школьниками глыба заставила властей задуматься о качестве уборки льда и снега со зданий. Особенно в центре, где дома с покатыми крышами, а тротуары находятся прямо под окнами зданий. Для того, чтобы проверить, где необходимо почистить кровлю, в Кировском и Ленинском районе решили запустить квадрокоптер.
— Сейчас вопрос безукоснительного исполнения своих обязанностей собственниками зданий и управляющими организациями по очистке скатных кровель от снега и наледи носит первостепенный характер, — рассказала глава Кировского и Ленинского района Любовь Сурова. — В центральной части города самое большое количество скатных кровель — больше тысячи. Собственники зданий и управляющие организации несут полную ответственность за ненадлежащее качество уборки крыш от наледи и снежных масс. В полномочиях администраций районов – мониторинг и, в случае необходимости, административное воздействие и понуждение к исполнению собственниками зданий и управляющими организациями своих обязанностей. В случае с улицей Волкова мы как раз и использовали наши полномочия. Сейчас управляющая организация провела дополнительную мобилизацию ресурсов для более качественного и ответственного подхода к своим обязанностям.
Любовь Сурова попросила всех жителей Ярославля быть внимательнее, проходя рядом со зданиями.
Фото: Любовь Сурова
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