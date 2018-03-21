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Город

В центре Ярославля ледяная глыба рухнула с крыши рядом со школьниками

21 марта 2018 12:04
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снег, лед, крыши, Ярославль

Весна пришла — с крыш всё чаще падают ледяные глыбы и горы снега. 20 марта лёд рухнул с крыши дома № 7 на улице Волкова. Не помогли и столбики с сигнальными лентами — глыбы упали прямо на тротуар под окнами дома.

— Около школы №4 примерно в 18 часов, как раз когда дети выходили из школы, с крыши соседнего здания упали глыбы льда, — написал в фейсбуке Антон Чернявский. — Судя по внешнему виду, весит каждая примерно десятка полтора килограммов. Трагедии удалось избежать благодаря хорошему слуху и физической подготовке.

Глава Кировского района Любовь Сурова назвала этот случай вопиющим и пообещала, что сегодня в центре города устроят тотальную чистку крыш.

— С управляющей компанией разбираемся, — рассказала Любовь Сурова. — Утром будет тотальная очистка кровли. В центре Ярославля больше 800 скатных кровель, все собственники и управляющие компании предупреждены о необходимости очистки крыш и об ответственности за неисполнение этой обязанности.

Вчера снег, обрушившийся с крыши церкви на «Шевроле-Ланос», выбил машине стекла и смял крышу. Громадная сосулька в Брагино на прошлой неделе, падая, пробила балкон на первом этаже дома.

Елена Вахрушева
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Фото: Антон Чернявский/facebook.com
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