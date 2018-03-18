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Обзор
Супермен, медведь и леди в красном: самые экстравагантные избиратели в Ярославле
18 марта 2018 20:35
1 767 0
Интересный был денёк! Необыкновенный ажиотаж вокруг горячих пирожков на избирательных участках сменился вниманием к странным персонажам, которые начали приходить на УИКи.
Сначала всех поразила дама в красном. Тотально в красном. В красном с ног до головы.
Затем на избирательный участок занесло Супермена в слишком, кажется, тонком для нынешних морозов трико. Ну а что, кому еще решать судьбу России?
А под конец дня на участок пришёл он — огромный клыкастый медведь с секирой. Оружие сдал на досмотр, прошёл через рамку металлоискателей. поднял сетку, показал лицо и паспорт. Всё, как у людей.
Фото: Nashvybor2018.ru, Выборы в Ярославле/Vk.com
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