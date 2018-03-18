Супермен, медведь и леди в красном: самые экстравагантные избиратели в Ярославле

К бюллетеню — с чистой совестью и лапами

Интересный был денёк! Необыкновенный ажиотаж вокруг горячих пирожков на избирательных участках сменился вниманием к странным персонажам, которые начали приходить на УИКи.

Сначала всех поразила дама в красном. Тотально в красном. В красном с ног до головы.

Эффектная дама всех поразила

Затем на избирательный участок занесло Супермена в слишком, кажется, тонком для нынешних морозов трико. Ну а что, кому еще решать судьбу России?

И не замёрз ведь

А под конец дня на участок пришёл он — огромный клыкастый медведь с секирой. Оружие сдал на досмотр, прошёл через рамку металлоискателей. поднял сетку, показал лицо и паспорт. Всё, как у людей.