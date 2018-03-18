На избирательные участки в Ярославле срочно завозят ещё десятки тысяч пирожков

Больше, больше пирожков!

Для всех, кому не хватило сегодня дешёвых пирожков, — хорошая новость: на избирательные участки сейчас срочно завозят новую партию.

— К 19:00 тридцать тысяч только что испеченных пирожков и другой кулинарной продукции поступит на избирательные участки. План по продажам был перевыполнен уже в 10:00. На всех избирательных пунктах продано около 600 тысяч пирогов и 200 тысяч кондитерских изделий. Уже продано около 100 тысяч порций бутербродов и кулинарной продукции, — уточнили в мэрии Ярославля.

Продавать пироги в буфетах будут до самого закрытия участков — до 20:00.

Очевидно, новая партия выпечки будет пользоваться спросом — сегодня в буфетах на избирательных участках невероятный ажиотаж.