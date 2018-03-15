×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

В центре Ярославля далматинец разодрал пуделя на глазах у маленькой хозяйки

15 марта 2018 17:20
1 908 0
животные, собаки, Ярославль

Далматинец разодрал пуделя. Неужели такое может быть? Ведь добрее и спокойнее далматинца сложно вспомнить собаку. Оказывается, и такое возможно в нашем городе.

Накануне девочка гуляла с маленьким пуделем на поводке в Кучерском переулке. Там же женщина выгуливала своего далматинца, но эта собака была без поводка. Далматинец накинулся на пуделя и разодрал его прямо на глазах у маленькой хозяйки. Девочка была в ужасе от увиденного. Весь её пуховик был в собачьей крови.

Пуделя немедленно отвезли к ветеринару. Там собаку прооперировали.

— Сейчас надо делать капельницы. Возможно, у пса повреждена прямая кишка. Это будет известно, когда сделают УЗИ. Вся семья провела бессонную ночь рядом с питомцем, — рассказывает Елена Шульга, подруга семьи, в которой произошло несчастье.

Самое ужасное, что хозяйка далматинца вместо того, чтобы извиниться и предложить помощь, убежала вместе со своей собакой.

— Семья, где живёт пудель, небольшого достатка. Расходы, которые сейчас на них обрушились, непосильные. Очень бы хотелось привлечь эту женщину к материальной ответственности, — говорит Елена.

Оказывается, хозяйка далматинца уже не первый год выгуливает свою собаку без поводка. Об этом рассказала ярославна Евгения Коновалова. Она также видела женщину вместе с питомцем.

— Наблюдала её в районе общежития строительного техникума на Некрасова, 60а. Не первый год выгуливает далматинца без поводка, иногда в наморднике, иногда без. Там её можно подловить, а также во дворах рядом с домом глухонемых на Володарского, 62а, — рассказала Евгения.

На пост в соцсетях с просьбой помочь в этой ситуации откликнулась юрист Светлана Лозко.

— Собака — это имущество. Поэтому пусть забирают заключение ветеринара, все чеки и пишут в полицию заявление о порче имущества! Пусть ищут виновного. А затем в суд — взыскивать материальный ущерб. Моральный вряд ли. Но траты компенсировать можно. Поэтому шаги такие: заявление в полицию с официальным письмом из ветеринарной клиники, а затем взыскать ущерб. По практике — до суда не доходит. Проще деньгами чеки закрыть, — комментирует Светлана.

Мы будем следить за развитием событий.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Елена Шульга/Facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Тверская колония — о голодовке Ласточкина: он попал в изолятор за собственные нарушения порядка

Погода
Всех сдует: в Ярославле объявлено штормовое предупреждение

Всех сдует: в Ярославле объявлено штормовое предупреждение
Спорт
Ярославских любителей футбола пригласили в тур на матч Россия — Бразилия

Ярославских любителей футбола пригласили в тур на матч Россия — Бразилия
Спорт
В Ярославль привезут автобус подмосковных футбольных фанатов

В Ярославль привезут автобус подмосковных футбольных фанатов
Погода
Зима возвращается: синоптики напугали ярославцев морозами и снегом

Зима возвращается: синоптики напугали ярославцев морозами и снегом
Происшествия
На проспекте Толбухина машина влетела в коварный светофор

На проспекте Толбухина машина влетела в коварный светофор

Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,18 57,54
EUR 70,55 70,91
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 16.03
USD 57,02 0,08
EUR 70,52 -0,02
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.