В Дзержинском районе ледяная глыба пробила дыру в балконе дома

Громадная сосулька при падении угодила в балкон

Видимо, весна всё-таки постепенно приходит в Ярославль — с крыш домов начали сваливаться ледяные глыбы. Одна из таких глыб при падении угодила в балкон на первом этаже пятиэтажки в Дзержинском районе и пробила в нём дыру.

— Только летом сделали ремонт на балконе, и тут такое, — написала Юлия Серебрянская в группе «Жесть Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».

Гигантская сосулька свешивалась с крыши аж до низа третьего этажа, развалилась посредине и рухнула, пробив и внешнюю и внутреннюю обшивку балкона. Но большая часть льда так и осталась свисать с пятого этажа.

Собственники жилья вызвали экспертизу и теперь намерены обратиться в суд.

Большая глыба льда ещё висит на крыше

Недавно мэр Ярославля устроил разнос главам районов за то, что те пытались подсунуть ему липовые отчеты по очистке крыш от сосулек. Владимир Слепцов потребовал, чтобы сосульки и снег убрали со всех крыш в городе до конца февраля.