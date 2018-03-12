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В Дзержинском районе ледяная глыба пробила дыру в балконе дома
12 марта 2018 21:08
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Видимо, весна всё-таки постепенно приходит в Ярославль — с крыш домов начали сваливаться ледяные глыбы. Одна из таких глыб при падении угодила в балкон на первом этаже пятиэтажки в Дзержинском районе и пробила в нём дыру.
— Только летом сделали ремонт на балконе, и тут такое, — написала Юлия Серебрянская в группе «Жесть Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».
Гигантская сосулька свешивалась с крыши аж до низа третьего этажа, развалилась посредине и рухнула, пробив и внешнюю и внутреннюю обшивку балкона. Но большая часть льда так и осталась свисать с пятого этажа.
Собственники жилья вызвали экспертизу и теперь намерены обратиться в суд.
Недавно мэр Ярославля устроил разнос главам районов за то, что те пытались подсунуть ему липовые отчеты по очистке крыш от сосулек. Владимир Слепцов потребовал, чтобы сосульки и снег убрали со всех крыш в городе до конца февраля.
Фото: Юлия Серебрянская «Жесть Ярославль»/VK.com, Юлия Серебрянская «Жесть Ярославль»/VK.com
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