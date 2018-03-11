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Пончик лишили звёздного имени. Сносят скандальный ларёк Стаса Костюшкина
11 марта 2018 16:55
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Многострадальный ларёк певца (и друга мэра) Стаса Костюшкина не может найти себе постоянную прописку уже который месяц. Сегодня снова переезд. На улице Кирова с пончиковой уже сняли вывеску и разбирают каркас.
— Закончился срок аренды на ярмарке, — уточнила ярославская градозащитница Елена Богданова.
Судьба у пончиковой, конечно, цыганская. Сначала ларёк поставили на Советской площади на новогодней ярмарке. Правда, открылся он без пончиков. Потом передвинули на улицу Кирова, чем привели в невероятное волнение градозащитников. Дело дошло до Минкульта. Куда теперь переедет пончиковая.
Мы зацикливаться на знаменитом ларьке не стали и сделали обзор всех пончиковых, где вас угостят сладким. Смотрите наш обзор.
Фото: Елена Вахрушева
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