Пончик лишили звёздного имени. Сносят скандальный ларёк Стаса Костюшкина

Буквы CAPS на улице Кирова мы больше не увидим

Многострадальный ларёк певца (и друга мэра) Стаса Костюшкина не может найти себе постоянную прописку уже который месяц. Сегодня снова переезд. На улице Кирова с пончиковой уже сняли вывеску и разбирают каркас.

— Закончился срок аренды на ярмарке, — уточнила ярославская градозащитница Елена Богданова.

Судьба у пончиковой, конечно, цыганская. Сначала ларёк поставили на Советской площади на новогодней ярмарке. Правда, открылся он без пончиков. Потом передвинули на улицу Кирова, чем привели в невероятное волнение градозащитников. Дело дошло до Минкульта. Куда теперь переедет пончиковая.

Мы зацикливаться на знаменитом ларьке не стали и сделали обзор всех пончиковых, где вас угостят сладким. Смотрите наш обзор.