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Пончиковую Стаса Костюшкина снесут с улицы Кирова. Но он не сдаётся
7 марта 2018 10:29
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Российский певец и солист группы A-DESSA Стас Костюшкин борется за сохранение своей пончиковой, которая стоит на улице Кирова в Ярославле. Городские власти решили убрать её с улицы Кирова в ближайшие дни.
— Новогодняя ярмарка закончилась, поэтому торговый объект нужно демонтировать, — объяснил заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов.
Но хозяин точки Стас Костюшкин не намерен уходить из города. Он будет бороться за получение новой «прописки» своей пончиковой в Ярославле.
— Рассчитываю, что удастся получить место для установки павильона в одном из парков Ярославля, — говорит бизнесмен.
Пончиковая Стаса Костюшкина открылась в Ярославле в январе этого года со второго раза. На улице Кирова её поставили в рамках новогодней ярмарки. Нашумевшую историю о ларьке и о взаимоотношениях певца с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым можно прочитать в публикации «Неправильный пончик: почему ларьку Стаса Костюшкина разрешили быть не таким, как все». Сейчас павильон стоит, пожалуй, в самом выгодном для предпринимателя месте — на улице Кирова, недалеко от от пересечения с улицей Первомайской.
Фото: Михаил Контуев
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