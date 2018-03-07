Пончиковую Стаса Костюшкина снесут с улицы Кирова. Но он не сдаётся

Пончиковая Костюшкина стоит в самом центре Ярославля

Российский певец и солист группы A-DESSA Стас Костюшкин борется за сохранение своей пончиковой, которая стоит на улице Кирова в Ярославле. Городские власти решили убрать её с улицы Кирова в ближайшие дни.

— Новогодняя ярмарка закончилась, поэтому торговый объект нужно демонтировать, — объяснил заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов.

Но хозяин точки Стас Костюшкин не намерен уходить из города. Он будет бороться за получение новой «прописки» своей пончиковой в Ярославле.

— Рассчитываю, что удастся получить место для установки павильона в одном из парков Ярославля, — говорит бизнесмен.

Пончиковая Стаса Костюшкина открылась в Ярославле в январе этого года со второго раза. На улице Кирова её поставили в рамках новогодней ярмарки. Нашумевшую историю о ларьке и о взаимоотношениях певца с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым можно прочитать в публикации «Неправильный пончик: почему ларьку Стаса Костюшкина разрешили быть не таким, как все». Сейчас павильон стоит, пожалуй, в самом выгодном для предпринимателя месте — на улице Кирова, недалеко от от пересечения с улицей Первомайской.