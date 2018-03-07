Больше гламура: скандальный шоумен Сергей Зверев приедет в Ярославль оценивать женщин

Сергей Зверев возглавит жюри на конкурсе красоты

В Ярославль приедет известный стилист Сергей Зверев. Гламурный шоумен будет возглавлять жюри на конкурсе красоты «Краса Руси». Конкурс пройдёт пройдет в Ярославле 30 марта в гостинице «Святой Георгий» и 31 марта в концертном зале «Вознесенский». В конкурсе примут участие 60 моделей всех возрастных категорий из различных регионов страны.



— Главным гостем праздника станет известный шоумен Сергей Зверев. Он будет возглавлять жюри конкурса, а также выступит с концертом и коронует на сцене победительниц конкурса, — рассказали в мэрии Ярославля.



Среди приглашенных на конкурс гостей — известные люди Ярославля, политики, бизнесмены, директора модельных агентств Москвы, организаторы российских и мировых конкурсов красоты. Самые перспективные участники выступят в Москве, Санкт-Петербурге, Китае, Мальте.