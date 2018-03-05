Мы круче Москвы: утром Ярославль встал в 10-балльные пробки

Ярославским утренним пробкам поставили 10 баллов

Этим утром Ярославль встал в мощнейшие пробки. Благодаря сервису «Яндекс.Светофор» мы теперь это можем сказать наверняка, ведь он оценил заторы на дорогах Ярославля в 10 баллов.

Увидев такую оценку сервиса, одни автомобилисты начали активно обвинять коммунальщиков в неубранном снеге, вторые неопытных водителей, а третьи решили, что Ярославлю уже нужны развязки, ведь наш город не хуже Москвы. А сегодня по утренней оценке пробок мы вообще опережаем столицу.

— Мы круче, чем Москва, — написал Анатолий Чуйкин в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — У нас 10 баллов, а в Москве сейчас только 7.

Пробки Ярославля получили больше баллов, чем столичные

На прошлой неделе в Ярославле зафиксировали рекордное время в пробке. Автобусы и троллейбусы опоздали от графика на два часа. Всё из-за эксперимента со светофорами, которые должны будут решить проблему пробок на Московском проспекте.