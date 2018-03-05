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Мы круче Москвы: утром Ярославль встал в 10-балльные пробки
5 марта 2018 09:48
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Этим утром Ярославль встал в мощнейшие пробки. Благодаря сервису «Яндекс.Светофор» мы теперь это можем сказать наверняка, ведь он оценил заторы на дорогах Ярославля в 10 баллов.
Увидев такую оценку сервиса, одни автомобилисты начали активно обвинять коммунальщиков в неубранном снеге, вторые неопытных водителей, а третьи решили, что Ярославлю уже нужны развязки, ведь наш город не хуже Москвы. А сегодня по утренней оценке пробок мы вообще опережаем столицу.
— Мы круче, чем Москва, — написал Анатолий Чуйкин в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — У нас 10 баллов, а в Москве сейчас только 7.
На прошлой неделе в Ярославле зафиксировали рекордное время в пробке. Автобусы и троллейбусы опоздали от графика на два часа. Всё из-за эксперимента со светофорами, которые должны будут решить проблему пробок на Московском проспекте.
Фото: Александра Савельева, «Яндекс. Светофор»
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