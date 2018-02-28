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На Московском проспекте в Ярославле установят «зелёную волну»
28 февраля 2018 11:53
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Утренняя дикая пробка на Московском проспекте в Ярославле стала последствием экспериментов над светофорами. Дело в том, что департамент транспорта Ярославской области разработал предложение о создании режима «зеленой волны» на крупнейшей магистрали в городе.
— Московский проспект — важнейшая транспортная артерия города, здесь ежедневно возникают серьезные заторы. Это доставляет массу неудобств жителям Ярославля, и департамент транспорта регулярно получает соответствующие сигналы, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Ситуация давно требует корректирующих мер.
Сегодня утром изменили фазы на 12 светофорах Московского проспекта. После того, как проспект намертво встал, тестирование новой системы приостановили. А ярославцев попросили отнестись к временным трудностям с пониманием.
— Ни один из существующих методов компьютерного моделирования не дает полного понимания фактической ситуации. Лучший способ наладки фаз светофорного регулирования — ручной подбор необходимых значений. Безусловно, это доставляет определенные неудобства. Ситуация как с прививкой — неприятно, но позволит сохранить здоровье на годы, — рассказал член общественного совета при департаменте транспорта ЯО Николай Калинин.
В департаменте пообещали, что тестировать новую систему светофорного регулирования в часы пик не будут. Работы, скорее всего, отложат на выходные.
Стоя больше часа в пробке, ярославцы вспоминали про карабулинскую развязку и радовались, что сегодня опоздают все.
Фото: Александра Савельева
Видео: Лев Белков
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