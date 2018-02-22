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Ярославцев зовут на выборы через пакеты в супермаркетах
22 февраля 2018 06:30
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Чем ближе выборы, тем настойчивее агитация. И ярославцы на себе это уже начали ощущать.
Ведь теперь прийти проголосовать их зовут не только танцоры и спортсмены, но даже... пакеты в супермаркетах.
— Вот такие пакеты теперь продают. Точно надо голосовать! — смеются над задумкой ярославцы в Facebook.
Обычный пакет-майка вместо привычного логотипа магазина теперь напоминает о том, что 18 марта нужно прийти и проголосовать за нового президента России.
Фото: Александр Щербаков / facebook.com
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