Ярославцев зовут на выборы через пакеты в супермаркетах

Пакет зовёт на выборы

Чем ближе выборы, тем настойчивее агитация. И ярославцы на себе это уже начали ощущать.

Ведь теперь прийти проголосовать их зовут не только танцоры и спортсмены, но даже... пакеты в супермаркетах.

— Вот такие пакеты теперь продают. Точно надо голосовать! — смеются над задумкой ярославцы в Facebook.

Обычный пакет-майка вместо привычного логотипа магазина теперь напоминает о том, что 18 марта нужно прийти и проголосовать за нового президента России.