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Подсветка церкви, велодорожка и зона отдыха: как преобразят парки на Перекопе
21 февраля 2018 11:45
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Ярославские власти опубликовали эскизы благоустройства трёх мест на Красном Перекопе. Речь идёт о тех общественных территориях, которые выбрали из шести по программе «Решаем вместе».
— За одно из них можно будет проголосовать 18 марта, — рассказала заместитель главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Надежда Молева.
Планируется, что благоустраивать будут парк «Нефтяник», парк «Рабочий сад» или территорию у церкви Иоанна Предтечи. Для каждого места студенты-архитекторы разработали эскизы проектов.
В каждом районе Ярославля жители города выбрали те парки и скверы, которые, по их мнению, необходимо благоустроить.
Фото: мэрия Ярославля
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