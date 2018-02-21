Подсветка церкви, велодорожка и зона отдыха: как преобразят парки на Перекопе

Проекты благоустройства разработали студенты-архитекторы

Ярославские власти опубликовали эскизы благоустройства трёх мест на Красном Перекопе. Речь идёт о тех общественных территориях, которые выбрали из шести по программе «Решаем вместе».

За понравившийся проект можно будет проголосовать 18 марта

— За одно из них можно будет проголосовать 18 марта, — рассказала заместитель главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Надежда Молева.

Для благоустройства в Красноперекопском районе выбрали три места

Планируется, что благоустраивать будут парк «Нефтяник», парк «Рабочий сад» или территорию у церкви Иоанна Предтечи. Для каждого места студенты-архитекторы разработали эскизы проектов.

В каждом районе Ярославля жители города выбрали те парки и скверы, которые, по их мнению, необходимо благоустроить.