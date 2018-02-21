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Появился график, по которому можно приходить с жалобами к мэру
21 февраля 2018 09:49
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Ярославцам, у которых есть вопросы к мэру и другим чиновникам городской администрации, вход в мэрию открыт по расписанию. И в марте будет всего семь дней, в которые чиновники будут ждать в гости.
— В соответствии с законом о порядке рассмотрения обращений граждан утверждаем график приёма в мэрии Ярославля в марте 2018 года по одному приёмному дню мэра и его заместителей, — уточняется в постановлении городской администрации.
К мэру Владимиру Слепцову в марте можно будет попасть во вторник 20 числа с 15:00 до 18:00. Все чиновники принимают по адресу: улица Андропова, 6, кабинет 144. К кому ещё можно прийти пожаловаться:
Фото: Александра Савельева
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