Появился график, по которому можно приходить с жалобами к мэру

К Владимиру Слепцову можно прийти со своими вопросами 20 марта

Ярославцам, у которых есть вопросы к мэру и другим чиновникам городской администрации, вход в мэрию открыт по расписанию. И в марте будет всего семь дней, в которые чиновники будут ждать в гости.

— В соответствии с законом о порядке рассмотрения обращений граждан утверждаем график приёма в мэрии Ярославля в марте 2018 года по одному приёмному дню мэра и его заместителей, — уточняется в постановлении городской администрации.

К мэру Владимиру Слепцову в марте можно будет попасть во вторник 20 числа с 15:00 до 18:00. Все чиновники принимают по адресу: улица Андропова, 6, кабинет 144. К кому ещё можно прийти пожаловаться: