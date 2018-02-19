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Город

Кому помешал директор похоронного бюро: три версии громкого убийства ярославского бизнесмена

19 февраля 2018 16:00
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криминал, убийство, Ярославль, Козьмодемьянск

В посёлке Козьмодемьянск в Ярославском районе — тишина. Обычная загородная жизнь идёт тихо-мирно. Но в субботу сюда съехались машины полиции и следователи. В этом тихом посёлке застрелили бизнесмена — 63-летнего владельца ярославского похоронного агентства «Ритуал-Сервис» Юрия Опехтина. Неужели разборки в духе 90-х, как это было с убийством ярославского бизнесмена Ильи Исаева? Возможно, но версий сейчас всё же несколько. Портал 76.ru собрал их в одном материале.

Версия №1

Похоронный бизнес — один из самых прибыльных. Поэтому стали подозревать — не конкурентам ли перешёл дорогу Опехтин. Но в эту версию профессионалы ритуальных дел не верят. Говорят, что такое вряд ли могло произойти.

— В нашем бизнесе обычно конкуренты договариваются на берегу и не кошмарят друг друга, — рассказали в ритуальном агентстве фирмы, занимающейся похоронами. — Не похоже на то, что это были цеховые разборки.

Версия №2

В публичном поле всплыла история и 2014 года. Тогда Опехтин делил похоронное агентство «ЯрРитуалСервис» со своим бывшим соучредителем. Тогда некоторые вопросы по переделу бизнеса пришлось даже решать в суде. Предприятие разделилось. Юрий Львович остался владельцем конторы под названием «Ритуал-Сервис».

Эта версия кажется слабой, ведь уже прошло несколько лет, и конфликт стих. Бывшие партнёры спокойно работали отдельно, конкурируя законно.

Версия №3: основная

Как рассказал источник 76.ru, версия, связанная с похоронной деятельностью, — далеко не на первом месте. Говорят всё-таки о бытовом конфликте. Но и эта версия выглядит пока странной. Козьмодемьянск — посёлок довольно большой, здесь живёт почти полторы тысячи человек. А погибшего здесь почти никто не знал. Видимо, с местными он не общался и жил обособленно.

— Непонятно вообще, как он мог с кем-то поссориться, если ни с кем практически не общался, — удивляются местные.

В местном магазинчике уже сплетничают про убийство. И опять никто толком ничего не знает.

— Разговаривают об этом с субботы, — рассказали продавщицы. — Было много полиции в субботу, и в воскресенье стояла машина. Но что случилось — непонятно. Мы знаем только то, что прочитали в новостях. А там только и сказано, что его убили — и всё.

Официально

Следователи продолжают работать по этому делу и официальных комментариев не дают.

— Тайна следствия, — говорят.

В Следственном комитете просят проявить терпение и не делать преждевременных выводов. Работа по расследованию дела ведётся, но огласка пока может навредить. В то же время следователи обещают не тянуть с официальным комментарием и, как только это станет возможным, расскажут подробности этого убийства. Следите за публикациями на сайте.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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