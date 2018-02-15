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Круги на снегу: перед Ярославским зоопарком протоптали огромную открытку
15 февраля 2018 15:00
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Необычное поздравление с Масленицей появилось перед Ярославским зоопарком. Громадную открытку на снегу нарисовал, а, вернее, протоптал один из работников.
— Такое поздравление придумал наш менеджер Сергей Киселев, — рассказала заместитель директора Ярославского зоопарка Анастасия Митягова. — Он художник, поэтому видел, как всё правильно и красиво сделать.
Один день у Сергея ушел на то, чтобы сделать разметку на снегу, а еще один день художник вытаптывал круги и надпись на площади перед зоопарком.
К сожалению, увидеть эту открытку с земли невозможно — поздравление видно только с высоты птичьего полета.
— Нам кажется, что эта самая большая открытка к Масленице, — рассказала Анастасия Митягова.
Но размерами снежных открыток зоопарк ни с кем мериться не собирается и рекорды устанавливать — тоже.
Еще один праздник — День влюбленных — в зоопарке отметили, приготовив романтический ужин для львов.
Фото: Ярославский зоопарк
Видео: Ярославский зоопарк
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