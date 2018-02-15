Круги на снегу: перед Ярославским зоопарком протоптали огромную открытку

Площадь перед зоопарком стала громадной открыткой

Необычное поздравление с Масленицей появилось перед Ярославским зоопарком. Громадную открытку на снегу нарисовал, а, вернее, протоптал один из работников.

— Такое поздравление придумал наш менеджер Сергей Киселев, — рассказала заместитель директора Ярославского зоопарка Анастасия Митягова. — Он художник, поэтому видел, как всё правильно и красиво сделать.

Один день у Сергея ушел на то, чтобы сделать разметку на снегу, а еще один день художник вытаптывал круги и надпись на площади перед зоопарком.

К сожалению, увидеть эту открытку с земли невозможно — поздравление видно только с высоты птичьего полета.

— Нам кажется, что эта самая большая открытка к Масленице, — рассказала Анастасия Митягова.

Но размерами снежных открыток зоопарк ни с кем мериться не собирается и рекорды устанавливать — тоже.

Еще один праздник — День влюбленных — в зоопарке отметили, приготовив романтический ужин для львов.