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Ярославцам предложили самим придумать программу Дня города
9 февраля 2018 15:05
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В мэрии объявили конкурс проектов и программ, которые можно будет использовать в праздновании Дня города. Каждый житель города сможет стать автором сценария для гуляний.
— Прошедшие в предыдущие годы конкурсы показали, насколько разнообразными, интересными и нестандартными могут быть варианты проведения традиционного праздника, — рассказали в мэрии Ярославля.
К предлагаемым проектам предъявляют ряд требований: они должны быть максимально интерактивными, начинаться не раньше 11 часов и заканчиваться не позднее 22 часов, должны проходить на открытой площадке. В первую очередь, как говорят организаторы, в программу праздника будут включать наиболее социально значимые и не требующие денег из бюджета.
Заявки на участие можно отправить до 20 марта. Подробные условия участия в конкурсе можно посмотреть на сайте мэрии.
Отмечать городской праздник будут 26 мая.
Фото: Александра Савельева
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