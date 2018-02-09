Ярославцам предложили самим придумать программу Дня города

Свои предложения по программе на День города можно отправить в мэрию

В мэрии объявили конкурс проектов и программ, которые можно будет использовать в праздновании Дня города. Каждый житель города сможет стать автором сценария для гуляний.

— Прошедшие в предыдущие годы конкурсы показали, насколько разнообразными, интересными и нестандартными могут быть варианты проведения традиционного праздника, — рассказали в мэрии Ярославля.

К предлагаемым проектам предъявляют ряд требований: они должны быть максимально интерактивными, начинаться не раньше 11 часов и заканчиваться не позднее 22 часов, должны проходить на открытой площадке. В первую очередь, как говорят организаторы, в программу праздника будут включать наиболее социально значимые и не требующие денег из бюджета.

Заявки на участие можно отправить до 20 марта. Подробные условия участия в конкурсе можно посмотреть на сайте мэрии.

Отмечать городской праздник будут 26 мая.