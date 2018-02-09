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Голодающее Заволжье: 12 садиков в Ярославле недокармливали детей
9 февраля 2018 11:27
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Целых 12 садиков в Заволжском районе недокармливали детей. Ребятам подавали на завтрак, обед и ужин порции меньше, чем положены по стандартам. Это выяснилось после проверки, проведённой заволжской прокуратурой.
— Всю еду в садики поставляет «Соцпитание». Но работники садиков организуют порядок питания, контролируют его. А тут получилось так, что они не проверили то, что привезли в детские сады. Лично при мне в одном из садиков привезли продукты без маркировки. Но сотрудники ничего не сказали и приняли их, — рассказала помощник прокурора Заволжского района Олеся Журавлёва.
Однако на это у генерального директора ООО «Комбинат социального питания» Владимира Руденко свои доводы.
- Общий вес порции составляет 400 грамм, а детям давали 390 грамм. Разница смешная всего в 10 граммов, это техническая погрешность, и это допускается, - уверяет Владимир Руденко.
После проверки все 12 садиков были оштрафованы на три тысячи рублей каждый.
Фото: Александра Савельева
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