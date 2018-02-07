В снегопад Туношна принимала самолёты, которые не могли долететь до своих аэропортов

Аэропорт ни на минуту не прекращал свою работу

​Ярославский аэропорт Туношна выручил пилотов во время сильного снегопада, который обрушился на этой неделе на центральный регион. Сюда залетали те самолёты, которые не смогли из-за циклона долететь сразу до своих аэропортов.

— Услугами ярославского воздушного порта воспользовались авиакомпании «Нордвинд», «Цитотранс», Костромское авиапредприятие. Пассажиры последнего были доставлены в Кострому на автобусе, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Снег не помешал и основной работе Туношны. — Обильные осадки не стали причиной отмены или задержки рейсов регулярного расписания. Спецтехника каждый час расчищала рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы. Аэропорт не закрывался ни на минуту, — уточнили в правительстве.

Снегопад на Ярославль обрушился такой мощный, что город просто встал в километровых пробках. Весь день портал 76.ru вёл онлайн-трансляцию.