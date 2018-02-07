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В снегопад Туношна принимала самолёты, которые не могли долететь до своих аэропортов
7 февраля 2018 12:09
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Ярославский аэропорт Туношна выручил пилотов во время сильного снегопада, который обрушился на этой неделе на центральный регион. Сюда залетали те самолёты, которые не смогли из-за циклона долететь сразу до своих аэропортов.
— Услугами ярославского воздушного порта воспользовались авиакомпании «Нордвинд», «Цитотранс», Костромское авиапредприятие. Пассажиры последнего были доставлены в Кострому на автобусе, — рассказали в правительстве Ярославской области.
Снег не помешал и основной работе Туношны. — Обильные осадки не стали причиной отмены или задержки рейсов регулярного расписания. Спецтехника каждый час расчищала рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы. Аэропорт не закрывался ни на минуту, — уточнили в правительстве.
Снегопад на Ярославль обрушился такой мощный, что город просто встал в километровых пробках. Весь день портал 76.ru вёл онлайн-трансляцию.
Фото: правительство Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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