Ярославцам дали бесплатные места для торговли

Пенсионерам выделили бесплатные места на рынках

На ярославских муниципальных рынках выделили 150 бесплатных торговых мест. Продавать там огурцы, помидоры и домашние заготовки смогут пенсионеры, у которых есть огороды. Торговать они могут и в закрытых павильонах, где продают продукты, и на ярмарках. В прошлом году правом бесплатно торговать на рынке воспользовались 30 бабушек и дедушек.

— Чтобы бесплатно получить право на ведение предпринимательской деятельности на рынках, необходимо обратиться в отдел предоставления торгового места, — рассказал директор компании «Центр» Ярославля Вячеслав Тимофеев. — Пенсионерам нужно представить справку о наличии личного подсобного хозяйства, которую можно получить в садовом товариществе или в территориальной администрации, и пенсионное удостоверение.

Места пенсионерам дадут на шести ярославских рынках:

на Центральном (Депутатская, 7)

На «Ленинском рынке» (Чкалова, 17А)

в «Городском торгово-выставочный центре» (Большая Октябрьская, 30А)

на «Ярмарке на Пионерской» (Пионерская, напротив дома 1)

на «Ярмарке Виктория» (пересечение улиц Труфанова и Панина)

на «Ярмарке Невской» (Урицкого, у дома 71).

Это сделали, чтобы пенсионеры не торговали на улице в неположенном месте. Всего за прошлый год поймали 606 продавцов, торговавших прямо на тротуарах. В общей сложности их оштрафовали на 2 миллиона 417 тысяч рублей.