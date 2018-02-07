Ярославцам дали бесплатные места для торговли

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На ярославских муниципальных рынках выделили 150 бесплатных торговых мест. Продавать там огурцы, помидоры и домашние заготовки смогут пенсионеры, у которых есть огороды. Торговать они могут и в закрытых павильонах, где продают продукты, и на ярмарках. В прошлом году правом бесплатно торговать на рынке воспользовались 30 бабушек и дедушек.
— Чтобы бесплатно получить право на ведение предпринимательской деятельности на рынках, необходимо обратиться в отдел предоставления торгового места, — рассказал директор компании «Центр» Ярославля Вячеслав Тимофеев. — Пенсионерам нужно представить справку о наличии личного подсобного хозяйства, которую можно получить в садовом товариществе или в территориальной администрации, и пенсионное удостоверение.
Места пенсионерам дадут на шести ярославских рынках:
Это сделали, чтобы пенсионеры не торговали на улице в неположенном месте. Всего за прошлый год поймали 606 продавцов, торговавших прямо на тротуарах. В общей сложности их оштрафовали на 2 миллиона 417 тысяч рублей.
Фото: Мэрия Ярославля
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