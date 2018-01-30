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«Спартаковец» передадут акционерному обществу: чем это грозит стадиону
30 января 2018
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Жителей Ярославля взволновала возможная приватизация стадиона «Спартаковец».
— Градозащитники против приватизации «Спартаковца», — написала у себя на странице в фейсбуке известная активистка Ольга Мазанова.
— Это нельзя назвать приватизацией как таковой, стадион не планируют отдавать частному лицу — пытается успокоить ярославцев председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Мэрия предлагает передать его с баланса города в акционерное общество «Вознесенский», 100% акций которого принадлежат городу.
В управлении предприятия «Вознесенский» сейчас находится больше десяти тысяч квадратных метров офисных, торговых площадей и спортивных объектов, среди которых культурно-спортивный комплекс «Вознесенский», бассейны «Лазурный» и «Шинник».
— У мэрии для такого предложения есть свои обоснования. Содержание стадиона достаточно дорого обходится Ярославлю. У «Вознесенского» есть большой опыт в работе со спортивными объектами, за стадионом будут лучше следить и гораздо чаще использовать, — рассказал Артур Ефремов.
Вопрос о передаче «Спартаковца» рассмотрят на комиссии муниципалитета 31 января.
Макеты того, как будет выглядеть центр Ярославля, представили архитекторы КБ Strelka. Стадион «Юный спартаковец» должен преобразиться. Его разделят на две части: одна будет с травяным покрытием, другая — с твёрдым.
Фото: Александра Савельева
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