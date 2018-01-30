«Спартаковец» передадут акционерному обществу: чем это грозит стадиону

Мэрия предложила передать «Спартаковец» акционерному обществу «Вознесенский»

Жителей Ярославля взволновала возможная приватизация стадиона «Спартаковец».

— Градозащитники против приватизации «Спартаковца», — написала у себя на странице в фейсбуке известная активистка Ольга Мазанова.

— Это нельзя назвать приватизацией как таковой, стадион не планируют отдавать частному лицу — пытается успокоить ярославцев председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Мэрия предлагает передать его с баланса города в акционерное общество «Вознесенский», 100% акций которого принадлежат городу.

В управлении предприятия «Вознесенский» сейчас находится больше десяти тысяч квадратных метров офисных, торговых площадей и спортивных объектов, среди которых культурно-спортивный комплекс «Вознесенский», бассейны «Лазурный» и «Шинник».

— У мэрии для такого предложения есть свои обоснования. Содержание стадиона достаточно дорого обходится Ярославлю. У «Вознесенского» есть большой опыт в работе со спортивными объектами, за стадионом будут лучше следить и гораздо чаще использовать, — рассказал Артур Ефремов.

Вопрос о передаче «Спартаковца» рассмотрят на комиссии муниципалитета 31 января.

Макеты того, как будет выглядеть центр Ярославля, представили архитекторы КБ Strelka. Стадион «Юный спартаковец» должен преобразиться. Его разделят на две части: одна будет с травяным покрытием, другая — с твёрдым.