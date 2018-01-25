Вместо маршруток большие автобусы: как перекроят общественный транспорт в Ярославле

Вместо тесных маршруток в часы пик — большие автобусы, электронные проездные карты, как в Москве, и другие новшества ждут сферу общественного транспорта Ярославля. Как раньше уже не будет, и как сейчас, видимо, тоже. Мэрия вместе с депутатами муниципалитета начала разрабатывать план изменений, в котором всё меньше места отводится маршруткам.

Прощайте, маршрутки

Что хотят сделать: перераспределить направления — большую часть отдать городскому общественному транспорту.

Общественный транспорт займёт направления маршруток

— Планируется, что маршрутов в принципе станет меньше. Вместо многочисленных пазиков и микроавтобусов поедут автобусы большой вместимости. И уже не частные, а муниципальные, — рассказал депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский.

Правда, какие маршруты пропадут, а какие появятся вместо них, пока никто сказать не может.

— Мы собираем пожелания жителей города, чтобы узнать, как лучше перестроить маршруты. Каждый депутат опрашивает людей в своём округе. Всю информацию позже мы соберём в одну таблицу и передадим в мэрию, — добавил Петровский.

Заявления о том, что маршрутчиков будут выгонять с хороших маршрутов, уже озвучивал ранее мэр Ярославля Владимир Слепцов. Однако обещают, что маршрутчиков не выгонят полностью с городских дорог.

Об этом пока говорят очень общими фразами.

— На сегодняшний день мы проанализировали проблемы, которые существуют в городском пассажирском транспорте, — рассказал Сергей Волканевский, первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля. — Мы разрабатываем дорожную карту с конкретными мероприятиями. Приоритетом является развитие муниципального общественного транспорта. Деятельность индивидуальных предпринимателей находится на постоянном контроле, мы отслеживаем качество предоставляемых услуг перевозчиков. Договоры будут заключаться только с теми предпринимателями, которые добросовестно работают.

Проездной, как в столице

Также в Ярославле собираются разработать электронную проездную карту. По образу и подобию столичной.

— Например, пополнять карту сразу на десять поездок будет выгоднее, чем по одной, — добавил депутат Петровский. — А ещё планируется сделать транспортное «окно» для пересадки. Чтобы пассажир мог выйти из одного автобуса, пересесть в другой и заново не оплачивать проезд.

Такие «окна» или транспортные узлы будут в четырёх районах города: предположительно в Больших Полянках, на улице Труфанова в Дзержинском районе, в Заволжском районе и, вероятно, в Красноперекопском.

Куда денутся маршрутки?

Во всех этих планах остаются непонятные вопросы. Например, зачем тогда была нужна эпопея с красными маршрутками и новыми жёсткими требованиями для перевозчиков?

Мэр Ярославля настаивал, чтобы перевозчики заменили маршрутки именно на красные ПАЗы

— Это очень некрасиво по отношению к местным предпринимателям, которые исполнили эти новые дорогие правила. Купили транспорт на Евро-5, вложили большие деньги в оборудование, а теперь, они могут оказаться под угрозой расторжения контрактов, — говорят в Союзе автоперевозчиков Ярославля. — Среди перевозчиков ходят слухи о том, что городская администрация планирует заключить контракт с большой автобусной компанией, возможно, столичной или петербургской. Приведут в город чужой бизнес. Это одна из наиболее негативных версий развития событий, что может, опять же, сказаться на стоимости проезда.

Однако этой версии пока нет подтверждения.

Ещё один вопрос, возникающий в этой ситуации — а где город возьмёт столько новых автобусов, чтобы заменить маршрутки?

— Подвижной состав «ПАТП-1 города Ярославля» сейчас это 197 автобусов большой вместимости. Предполагается приобретение подвижного состава в количестве, необходимом для выполнения новых маршрутов, — ответил Сергей Волканевский.

На какие деньги будут покупать, пока непонятно. Бюджет Ярославля такие закупки не потянет, как и бюджет ПАТП-1. Но у властей есть время подумать, ведь все эти изменения планируют внедрять до 2025 года.

Цифры

В 2017 году: