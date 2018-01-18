В центре Ярославля столкнулись три автомобиля

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Сильный снегопад стал причиной большого количества аварий в городе.
— Началось, будьте аккуратнее, — пишет участник паблика «Подслушано у водителей Ярославль» во «ВКонтакте» Ваня Сариогло.
Сразу три легковых автомобиля столкнулись на Большой Октябрьской прямо перед остановкой «Улица Володарского» в направлении к вокзалу Ярославль-Главный. Машины стоят на аварийках и затрудняют проезд — на дороге есть место для заезда транспорта на остановку и только одна полоса для проезда автомобилей.
Все подробности сегодняшней обстановки на дорогах — в нашей онлайн-трансляции.
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Фото: Ваня Сариогло. Паблик Подслушано у водителей Ярославль/VK.com
Видео: Ваня Сариогло
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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