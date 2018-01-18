В центре Ярославля столкнулись три автомобиля

Сильный снегопад стал причиной большого количества аварий в городе.

— Началось, будьте аккуратнее, — пишет участник паблика «Подслушано у водителей Ярославль» во «ВКонтакте» Ваня Сариогло.

Сразу три легковых автомобиля столкнулись на Большой Октябрьской прямо перед остановкой «Улица Володарского» в направлении к вокзалу Ярославль-Главный. Машины стоят на аварийках и затрудняют проезд — на дороге есть место для заезда транспорта на остановку и только одна полоса для проезда автомобилей.

Все подробности сегодняшней обстановки на дорогах — в нашей онлайн-трансляции.

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