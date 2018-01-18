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К самой популярной ярославской купели пустят ночной автобус: маршрут
18 января 2018
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Сегодня в Ярославле пустят дополнительный рейс автобуса 34-го маршрута. В 23:00 он выедет с Красной площади. Проедет через Октябрьскую площадь, улицу Дачную, Шевелюху, Лесные поляны, Красный кустарь и посёлок Толга. Довезёт пассажиров автобус до Свято-Введенского Толгского монастыря, где пройдёт служба и будет открыта купель. Это место у ярославцев считается самым популярным.
После того как люди окунутся в иордань, автобус отвезёт всех желающих обратно. В центр он выедет завтра в полтретьего ночи.
— Проезд в этом автобусе будет стоить 23 рубля, — уточнили в мэрии. — На нём будут действовать все льготы и проездные билеты.
Автобус будет удобен и автомобилистам. Потому что подъезд к некоторым купелям, в том числе и к Толге, будет перекрыт. Всего в Ярославле на Крещение откроют пять купелей. Их можно посмотреть на интерактивной карте.
Фото: Александра Савельева
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