Во Фрунзенском районе власти прогнали уличных продавцов с насиженных мест

Рыбу продавали с земли

Сегодня во Фрунзенском районе местная администрация провела рейд по уличной торговле. Ловили продавцов, которые торгуют товаром с земли.

Целый уличный супермаркет обнаружили на улице Пирогова у дома №27. Тут торговали и одеждой на столах, и вещами в картонных коробках, и рыбой, разложенной прямо на земле.

Кульки одежды засыпало снегом

– Лотки лежат на земле, антисанитария, на товар нет ни одного документа, – говорит глава Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов. – Мы работаем с нарушителями, проводим профилактические беседы.

Тем, кто так торгует, предусмотрены штрафы. А в это время мэрия ищет, куда направить продавцов. Говорят, что ищут места на ближайшем рынке.

Уличный прилавок

За такую торговлю продавец получит штраф

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