Обратная связь

Город

Серьёзное ДТП на «Лакокраске»: столкнулись две легковушки и микроавтобус

11 января 2018
1 178 0
ДТП, авто, иномарки, Ярославль

Около часа назад на «Лакокраске» произошло тройное ДТП. Столкнулись легковушки «Сузуки», «Мицубиси» и микроавтобус «Фольксваген». Очевидцы говорят, что один из участников ДТП ехал с огромной скоростью и, кроме того, не соблюдал дистанцию.

— «Сузуки» ехал из Брагино и врезался сзади в «Фольксваген», затем выехал на встречку и врезался в «Мицубиси». У всех сработали подушки, кроме «Фольксвагена», — рассказывает очевидец ДТП Ирина Чистякова.

На месте уже работают медики и сотрудники ДПС. По сообщениям очевидцев, в аварии есть пострадавшие. Подробности ДТП уточняются.

Ранее 76.ru сообщал о том, что гаишники ищут очевидцев ДТП, в котором водитель сбил женщину и уехал.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Ирина Чистякова/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Власти и церковь попросили акушеров массово отказаться делать женщинам аборты

Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (14): типичный проект для... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,90 57,12
EUR 68,39 68,69
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 12.01
USD 57,00 0,12
EUR 68,06 0,17
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.