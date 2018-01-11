|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Серьёзное ДТП на «Лакокраске»: столкнулись две легковушки и микроавтобус
11 января 2018
1 178 0
Около часа назад на «Лакокраске» произошло тройное ДТП. Столкнулись легковушки «Сузуки», «Мицубиси» и микроавтобус «Фольксваген». Очевидцы говорят, что один из участников ДТП ехал с огромной скоростью и, кроме того, не соблюдал дистанцию.
— «Сузуки» ехал из Брагино и врезался сзади в «Фольксваген», затем выехал на встречку и врезался в «Мицубиси». У всех сработали подушки, кроме «Фольксвагена», — рассказывает очевидец ДТП Ирина Чистякова.
На месте уже работают медики и сотрудники ДПС. По сообщениям очевидцев, в аварии есть пострадавшие. Подробности ДТП уточняются.
Ранее 76.ru сообщал о том, что гаишники ищут очевидцев ДТП, в котором водитель сбил женщину и уехал.
Фото: Ирина Чистякова/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров