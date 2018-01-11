Серьёзное ДТП на «Лакокраске»: столкнулись две легковушки и микроавтобус

В аварии есть пострадавшие

Около часа назад на «Лакокраске» произошло тройное ДТП. Столкнулись легковушки «Сузуки», «Мицубиси» и микроавтобус «Фольксваген». Очевидцы говорят, что один из участников ДТП ехал с огромной скоростью и, кроме того, не соблюдал дистанцию.

— «Сузуки» ехал из Брагино и врезался сзади в «Фольксваген», затем выехал на встречку и врезался в «Мицубиси». У всех сработали подушки, кроме «Фольксвагена», — рассказывает очевидец ДТП Ирина Чистякова.

На месте уже работают медики и сотрудники ДПС. По сообщениям очевидцев, в аварии есть пострадавшие. Подробности ДТП уточняются.

Ранее 76.ru сообщал о том, что гаишники ищут очевидцев ДТП, в котором водитель сбил женщину и уехал.