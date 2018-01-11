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Променяла ребёнка на бутылку: нашлась мама, которая бросила дочку в притоне

11 января 2018
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дети, мать, Ярославль, бросили ребенка

Мама, которая бросила свою 11-месячную дочку в притоне, нашлась. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Несмотря на то, что Светлана Вишнякова вернулась домой, её ребёнок до сих пор находится под присмотром чужих людей. Сейчас девочка в больнице.

— Факт, безусловно, вопиющий. И мы, и органы опеки будем заниматься этим вопросом. Могу сказать точно, что маму привлекут к ответственности, — сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

Женщина сама вернулась в ту квартиру, где и оставила дочку. Как стало известно, Светлана любительница горячительных напитков. Очевидно, что женщина всё это время где-то гуляла.

— В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, осуществляется сбор материала для решения вопроса об ограничении ее в родительских правах, — прокомментировали ситуацию в УМВД по Ярославской области.

Напомним, 24-летняя Светлана Вишнякова пропала в конце декабря. Она оставила девочку в притоне с незнакомыми людьми. После этого ребёнок попал в больницу.

Анна Лурье
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Фото: Светлана Вишнякова/Vk.com
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