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Променяла ребёнка на бутылку: нашлась мама, которая бросила дочку в притоне
11 января 2018
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Мама, которая бросила свою 11-месячную дочку в притоне, нашлась. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.
Несмотря на то, что Светлана Вишнякова вернулась домой, её ребёнок до сих пор находится под присмотром чужих людей. Сейчас девочка в больнице.
— Факт, безусловно, вопиющий. И мы, и органы опеки будем заниматься этим вопросом. Могу сказать точно, что маму привлекут к ответственности, — сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.
— В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, осуществляется сбор материала для решения вопроса об ограничении ее в родительских правах, — прокомментировали ситуацию в УМВД по Ярославской области.
Фото: Светлана Вишнякова/Vk.com
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