Лихачество и отвага: восемь самых громких ДТП 2017 года

Берегите себя, будьте осторожны за рулём!

ДТП с екатеринбургскими школьниками

Водитель автобуса только и успел крикнуть «Держитесь!», как автобус столкнулся с грузовиком, выехавшим на встречку на трассе в Ростовском районе. Екатеринбургские школьники, мирно спящие салоне, проснулись от удара. Многие попали в больницу — ребята ударились головами о передние сиденья.

А водитель Сергей Блохин взял весь удар на себя. Так вывернул автобус, что дети остались живы. К несчастью, сам Сергей погиб. Его наградили медалью посмертно.

Сергея наградили посмертно

Погиб водитель «скорой»

Смертельное ДТП произошло 29 октября на Юго-Западной окружной дороге в Ярославле. Столкнулись «Лада-Гранта» и «Мицубиси». В аварии погиб 56-летний мужчина — он работал водителем «скорой помощи».

Родственники и друзья Андрея Архипова просят помочь — ищут свидетелей ДТП. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться по телефону 8-915-996-22-20.

Родственники Доктора ищут очевидцев ДТП.

ДТП на Московском проспекте

Здесь столкнулись «Ренж-Ровер» и Рено». Это столкновение было настолько сильным, что водитель «Рено» вылетел на дорогу через лобовое стекло. Позже Молодого водителя Range Rover выпустили из СИЗО. Он сотрудничает со следствием. А еще встретился с родственниками погибшего мужчины. Речь шла о деньгах.

Машина всмятку

У театра

Страшная авария произошла у театра имени Волкова в августе. Здесь автомобиль влетел в столб, погибли два человека. Позже выяснилось — водитель был пьян.

Машина вылетела на тротуар

ДТП с хоккеистами «Локомотива»

В октябре в аварию попал автобус с хоккеистами «Локомотива». В автобусе ехали юные игроки 2008 года рождения.

По словам очевидцев, ехавший по встречке грузовик занесло на обледеневшей дороге, он подрезал машину. Столкнувшиеся автомобили перегородили дорогу.

У машины оказалась разбита вся кабина

Погибла молодая мама

Страшное ДТП произошло в сентябре. На Юго-западной окружной дороге автомобиль «Черри» столкнулся с грузовиком «Вольво», после чего легковушка отлетела в другую фуру. Погибла молодая женщина, у нее остался муж и маленький ребёнок.

У Марии остался маленький ребёнок

ДТП на мосту

В конце декабря серьёзное ДТП произошло на Октябрьском мосту. Здесь столкнулись автомобили «Ауди» и «Тойота». Водитель первой машины погиб на месте. 76.ru вёл трансляцию с места ДТП.

Авария создала пробку на мосту

Влетела в столб

Это ДТП объяснить сложно — женщина за рулём почему-то врезалась в столб на трамвайных путях.