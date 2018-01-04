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Обзор
Лихачество и отвага: восемь самых громких ДТП 2017 года
4 января 2018
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ДТП с екатеринбургскими школьниками
Водитель автобуса только и успел крикнуть «Держитесь!», как автобус столкнулся с грузовиком, выехавшим на встречку на трассе в Ростовском районе. Екатеринбургские школьники, мирно спящие салоне, проснулись от удара. Многие попали в больницу — ребята ударились головами о передние сиденья.
А водитель Сергей Блохин взял весь удар на себя. Так вывернул автобус, что дети остались живы. К несчастью, сам Сергей погиб. Его наградили медалью посмертно.
Погиб водитель «скорой»
Смертельное ДТП произошло 29 октября на Юго-Западной окружной дороге в Ярославле. Столкнулись «Лада-Гранта» и «Мицубиси». В аварии погиб 56-летний мужчина — он работал водителем «скорой помощи».
Родственники и друзья Андрея Архипова просят помочь — ищут свидетелей ДТП. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться по телефону 8-915-996-22-20.
ДТП на Московском проспекте
Здесь столкнулись «Ренж-Ровер» и Рено». Это столкновение было настолько сильным, что водитель «Рено» вылетел на дорогу через лобовое стекло. Позже Молодого водителя Range Rover выпустили из СИЗО. Он сотрудничает со следствием. А еще встретился с родственниками погибшего мужчины. Речь шла о деньгах.
У театра
Страшная авария произошла у театра имени Волкова в августе. Здесь автомобиль влетел в столб, погибли два человека. Позже выяснилось — водитель был пьян.
ДТП с хоккеистами «Локомотива»
В октябре в аварию попал автобус с хоккеистами «Локомотива». В автобусе ехали юные игроки 2008 года рождения.
По словам очевидцев, ехавший по встречке грузовик занесло на обледеневшей дороге, он подрезал машину. Столкнувшиеся автомобили перегородили дорогу.
Погибла молодая мама
Страшное ДТП произошло в сентябре. На Юго-западной окружной дороге автомобиль «Черри» столкнулся с грузовиком «Вольво», после чего легковушка отлетела в другую фуру. Погибла молодая женщина, у нее остался муж и маленький ребёнок.
ДТП на мосту
В конце декабря серьёзное ДТП произошло на Октябрьском мосту. Здесь столкнулись автомобили «Ауди» и «Тойота». Водитель первой машины погиб на месте. 76.ru вёл трансляцию с места ДТП.
Влетела в столб
Это ДТП объяснить сложно — женщина за рулём почему-то врезалась в столб на трамвайных путях.
Фото: Ольга Прохорова, Алексей Блохин, Дмитрий Снежневский/Vk.com, УМВД по Ярославской области, Артём Кобузев, Первый Ярославский, Мария Симакова/Vk.com, ЯрГЭТ
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 02.01.2018 Доброта спасёт мир! 10 историй о самых отважных ярославцах
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