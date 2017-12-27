«Затопят, потом спасут»: в Ярославле ушел под воду яхт-клуб

Под водой оказалась большая часть территории

В Ярославле затопило яхт-клуб «Адмирал», который находится на Московском проспекте практически напротив центрального городского пляжа. Большая часть территории оказалась под водой, залиты и строения клуба.

— Под водой сейчас около 80% территории и построек, — рассказал директор яхт-клуба «Адмирал» Сергей Мартьянов. — Высота воды сейчас примерно 20–30 сантиметров.

В клубе считают, что это приозошло из-за того, что Рыбинская ГЭС сбросила воду, а Нижегородская эту воду удерживает.

— Затоплен сейчас и яхт-клуб «Арсенал», страдают люди, живущие на берегу Волги в Нижнем поселке и на Профинтерне, — говорит Сергей.

Вода проникла в помещения

По его словам, тревогу забили еще 12 декабря, когда вода начала прибывать.

— Сначала всех затопим, а потом будем спасать, — раздосадован директор клуба. — Опять скажут, что надо было клуб строить выше, но на момент его проекта всё строительство было согласовано.

В клубе говорят, что это уже не первое наводнение, прошлое было семь лет назад.

Уровень воды сейчас 20–30 сантиметров

В пресс-службе «"РусГидро"-Каскад Верхневолжских ГЭС» рассказали, что все сбросы воды делают строго по нормам:

— Все сбросы и расход выпуска воды происходит в объемах по указанию Федерального агентства водных ресурсов.

Вода начала подниматься 12 декабря

Мы запросили информацию по сбросам воды на ближайших ГЭС и продолжаем следить за развитием событий.