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«Затопят, потом спасут»: в Ярославле ушел под воду яхт-клуб
27 декабря 2017
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В Ярославле затопило яхт-клуб «Адмирал», который находится на Московском проспекте практически напротив центрального городского пляжа. Большая часть территории оказалась под водой, залиты и строения клуба.
— Под водой сейчас около 80% территории и построек, — рассказал директор яхт-клуба «Адмирал» Сергей Мартьянов. — Высота воды сейчас примерно 20–30 сантиметров.
В клубе считают, что это приозошло из-за того, что Рыбинская ГЭС сбросила воду, а Нижегородская эту воду удерживает.
— Затоплен сейчас и яхт-клуб «Арсенал», страдают люди, живущие на берегу Волги в Нижнем поселке и на Профинтерне, — говорит Сергей.
По его словам, тревогу забили еще 12 декабря, когда вода начала прибывать.
— Сначала всех затопим, а потом будем спасать, — раздосадован директор клуба. — Опять скажут, что надо было клуб строить выше, но на момент его проекта всё строительство было согласовано.
В клубе говорят, что это уже не первое наводнение, прошлое было семь лет назад.
В пресс-службе «"РусГидро"-Каскад Верхневолжских ГЭС» рассказали, что все сбросы воды делают строго по нормам:
— Все сбросы и расход выпуска воды происходит в объемах по указанию Федерального агентства водных ресурсов.
Мы запросили информацию по сбросам воды на ближайших ГЭС и продолжаем следить за развитием событий.
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Фото: Сергей Мартьянов
Видео: Сергей Мартьянов/Facebook.com
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