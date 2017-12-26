Пенсионерке сделали массаж за 200 тысяч

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В полицию Дзержинского района с заявлением о краже обратилась 89-летняя пенсионерка.
На улице к бабушке подошла неизвестная женщина и предложила сделать оздоровительный массаж. Пенсионерка согласилась и привела ее в свою квартиру. Неизвестно, понравился женщине сеанс массажа или нет, но обошелся он ей в двести тысяч рублей — после ухода «массажистки» женщина обнаружила, что из квартиры пропали деньги.
— Следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемую, — сообщили в пресс-службе УМВД.
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Фото: Александра Савельева
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