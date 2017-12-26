Энергетики отключили свет на центральной улице Ярославля

Освещение центральной улице Ярославля вернули

Этой ночью в центре Ярославля отключили свет на центральной магистрали. На улице Свободы МРСК Центра-Ярэнерго ввели кратковременное ограничение потребления электричества уличного освещения. И объяснили почему.

— Основанием для введения режима кратковременного ограничения явилось нарушение обязательств по оплате договора, а именно: непогашенная задолженность перед сбытовой организацией, — сообщили в МРСК Центра-Ярэнерго. — Соответствующее уведомление о режиме кратковременного ограничения было направлено в агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля 30 ноября.

Долг перед энергетиками составляет 31 миллион рублей. Как сообщили в «ТНС Энерго», с мэрией города удалось договориться о погашении долга, и свою заявку на отключение уличного освещения они пока отозвали.

— Мы смогли договориться об отмене ограничения, сегодня состоятся встречи, на которых мы планируем принять совместное решение о реструктуризации задолженности, — рассказал директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов.