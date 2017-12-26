|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Энергетики отключили свет на центральной улице Ярославля
26 декабря 2017
2 444 14
Этой ночью в центре Ярославля отключили свет на центральной магистрали. На улице Свободы МРСК Центра-Ярэнерго ввели кратковременное ограничение потребления электричества уличного освещения. И объяснили почему.
— Основанием для введения режима кратковременного ограничения явилось нарушение обязательств по оплате договора, а именно: непогашенная задолженность перед сбытовой организацией, — сообщили в МРСК Центра-Ярэнерго. — Соответствующее уведомление о режиме кратковременного ограничения было направлено в агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля 30 ноября.
Долг перед энергетиками составляет 31 миллион рублей. Как сообщили в «ТНС Энерго», с мэрией города удалось договориться о погашении долга, и свою заявку на отключение уличного освещения они пока отозвали.
— Мы смогли договориться об отмене ограничения, сегодня состоятся встречи, на которых мы планируем принять совместное решение о реструктуризации задолженности, — рассказал директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов.
Фото: Ольга Прохорова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 3 509 Вторичное жилье 4 346 Сдам в аренду 706 Коммерческая 172 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Бизнес
Фильм недели
вчера
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров