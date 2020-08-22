Будет круче, чем летом: куда уехать в отпуск этой осенью

Если летний отпуск по каким-то причинам, кроме коронавируса, безнадежно потрачен, подумайте, может, есть смысл реабилитировать его осенью? Мы не предлагаем вам лететь в Турцию и сидеть на чемоданах в ожидании открытия новых стран, а оглянуться по сторонам. Может, вы найдете местечко по душе из нашей подборки.



Курорты Краснодарского края: за загаром и дайвингом

Здравницу, житницу и сплошной курорт не стоит списывать со счетов этой осенью: поток туристов, как правило, стихает, а погода продолжает радовать комфортной жарой в сентябре и октябре: средняя температура воздуха +25, а порой доходит до +30 градусов. К тому же осень — время спелых (и дешевых!) фруктов, орехов, молодого кубанского вина. На юге по-прежнему открыты курорты и сотни километров пляжей, природные парки, санатории. Прибавьте к этому вкусную еду, чистый морской воздух и то, что не нужно париться за загранпаспорт и визу. Если вы много лет ездили по Турциям и Египтам, может, эта осень — тот самый случай, когда нужно дать шанс российскому югу?

