Будет круче, чем летом: куда уехать в отпуск этой осенью

Если летний отпуск по каким-то причинам, кроме коронавируса, безнадежно потрачен, подумайте, может, есть смысл реабилитировать его осенью? Мы не предлагаем вам лететь в Турцию и сидеть на чемоданах в ожидании открытия новых стран, а оглянуться по сторонам. Может, вы найдете местечко по душе из нашей подборки.
Курорты Краснодарского края: за загаром и дайвингом
Здравницу, житницу и сплошной курорт не стоит списывать со счетов этой осенью: поток туристов, как правило, стихает, а погода продолжает радовать комфортной жарой в сентябре и октябре: средняя температура воздуха +25, а порой доходит до +30 градусов. К тому же осень — время спелых (и дешевых!) фруктов, орехов, молодого кубанского вина. На юге по-прежнему открыты курорты и сотни километров пляжей, природные парки, санатории. Прибавьте к этому вкусную еду, чистый морской воздух и то, что не нужно париться за загранпаспорт и визу. Если вы много лет ездили по Турциям и Египтам, может, эта осень — тот самый случай, когда нужно дать шанс российскому югу?
В Краснодарском крае можно заняться дайвингом. Причем искать специальное место для тех, кто только хочет погрузиться в тему, не обязательно: в Анапе, Сочи, Геленджике и другом крупном городе без проблем можно найти инструкторов. Любители истории могут отправиться в тур по историческим местам: Горгиппия (единственный в стране античный город-музей), Фанагория, Темрюк, Новороссийск.
Крым: за вином
Еще одна альтернатива, чтобы отдохнуть и подлечиться. Начинать освоение Крыма лучше с его центральной части — Симферополя, Бахчисарая и прочих мест культуры и отдыха. Дикие пляжи есть на любом побережье, а то, что места хватит всем, — можно не сомневаться, общая протяженность пляжей — больше 500 километров.
Осень — отличный повод познакомиться поближе с крымскими винами, тем более винный туризм на полуострове развит не хуже, чем в Европе. Можно отправиться в винный тур сразу на несколько дней, зацепив крупнейшие винодельни, сыродельни, горы и пещерные храмы. Ну и про фрукты не забывайте: уже в сентябре начинается сезон спелых инжиров, персиков и айвы.
Абхазия: за фотографиями для инстаграма
Добраться в Абхазию можно на автобусах и маршрутках прямиком из Сочи или на поезде, стартующем в Москве через Воронеж, Ростов, Сочи и Адлер. Абхазия остается гостеприимной для туристов и осенью со всеми своими «плюшками»: морские берега, бесконечные природные парки, кафе и рестораны с щедрыми по туристическим меркам порциями.
Инстаграмных мест для фото тут хоть отбавляй, единственный минус — сервис, который уступает даже соседним краснодарским курортам. Туристы не раз отмечали бедность и допотопность номеров и ветхость инфраструктуры. Зато море остается теплым осенью — температура воды на уровне 25 градусов, купаться можно.
Байкал: за шаманизмом
Надеяться на остатки лета тут уже не стоит: днем температура воздуха на Байкале в среднем 15 градусов, лес становится разноцветным, комары исчезают, вокруг пахнет осенью. Идеально для тех, кто не любит жару и ищет, где отдохнуть в тишине и наедине с природой.
Что смотреть на Байкале — решайте сами. Можно съездить на самый крупный остров — Ольхон — за впечатляющими видами дикой природы и духом шаманизма, в Листвянку, где находится Байкальский музей и вся история изучения озера. Там же находится популярная база для дайвинга. А если добраться до Ушканьих островов, можно застать нерп в их естественной среде обитания.
Не игнорируйте гастрономическую часть путешествия, Байкал славится блюдами бурятской и сибирской кухни. Местная звезда — омуль горячего копчения, сиг и хариус в самых разных интерпретациях, позы (бурятский вариант пельменей), ягодные чаи. А если поторопитесь, застанете грибной сезон.
Никола-Ленивец: за удивлением
Если вы любите арт-туризм и еще не были в Никола-Ленивце — не так уж и сильно вы любите арт-туризм. 650 гектаров инсталляций, некоторые размером с трехэтажку, крупнейший в мире фестиваль ленд-арта — всё это находится в поле под Калугой, на территории национального парка «Угра».
Еще 30 лет назад об этом месте никто и не слышал, сегодня же оно стало площадкой для творческих экспериментов. Художники приезжают со всего мира, чтобы из лозы и палок соорудить очередную сказочную башню или огромного оленя. Кстати, Масленица в «Никола-Ленивце» — это российский аналог фестиваля Burning Man: последний раз тут сжигали 20-метровый мост из сухостоя.
Приезжать в арт-парк уместно на несколько дней, чтобы спокойно посмотреть на искусство, посетить экоферму, покататься на велосипеде в поле. Остановиться можно прямо на территории парка в одном из незамысловатых домиков: «Кибитке» на колесах, скейт-доме или вилле из бетонных блоков. С 4 по 6 сентября здесь пройдет фестиваль «Архстояние» — крупнейшее мероприятие ленд-арта в мире, посещение парка в эти даты возможно только по билетам фестиваля.
Адыгея: за горными походами
Адыгея — один из самых маленьких регионов в России и единственный в стране анклав: со всех сторон он окружен Краснодарским краем. Крупных городов в Адыгее практически нет, зато есть множество колоритных деревушек, где можно дешево (по сравнению с Краснодаром) отдохнуть и вдоволь насытиться местным колоритом.
Погода в Адыгее комфортная: днем в пределах 16–18 градусов, ночью опускается не ниже 8–10 градусов. Сентябрь — идеальное время для горного туризма, и здесь номер один в списке для посещения — это плато Лаго-Наки с живописными альпийскими лугами, пешеходными тропками. Например, Всесоюзный 30-й маршрут проходит через Кавказский биосферный заповедник с сотнями разных деревьев и кустарников.
Туризм в Адыгее еще только развивается, поэтому лакшери-инфраструктуру не ждите. Зато интересно побывать в адыгейских дольменах и пещерах, заняться рафтингом (сплав по горным рекам), альпинизмом, попробовать местную кухню (и это не только адыгейский сыр и соль с приправами, но еще и многочисленные блюда из мяса, лепешки, медовуха на кукурузе).
Каспийское море: за рыбой
Отдых в Астраханской области (хоть и на Каспийском море) — далеко не пляжный, сюда едут за рыбалкой и романтикой костра. Даже если вы ни разу не держали в руках удочку, астраханская рыбалка развеет весь скептицизм: десятилетия город был центром рыбного промысла страны, в свое время отсюда поставлялась в разные рестораны мира черная икра и осетрина. Есть одно но: самому выловить осетра не получится, но можно купить кусок свежайшей рыбы в магазине. Впрочем, тут есть и другая промысловая рыба, а местные с радостью поделятся рецептами ее копчения, соления, вяления.
Стоит погулять и по Астрахани, посмотреть на ее архитектуру: Плац-Парадная площадь, белокаменный кремль, Архиерейское и Демидовское подворья, Белый город, а еще часовни, церкви и монастыри, стоящие на этой земле сотни лет.
Каспийское море одной лишь Астраханью не ограничивается: Дагестан и Калмыкия со своим гостеприимством и местными традициями откроют эту часть России с новой стороны.
Заграничное сообщение Россия пока открыла с пятью странами: почитайте, куда можно улететь хоть завтра. А по этой ссылке — инструкция о том, как вернуться из-за рубежа (спойлер: не всё так просто, придется сдавать тест на коронавирус. Тем, кто не сдаст, — штраф до 40 тысяч рублей).