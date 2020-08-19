5 стран, куда можно улететь прямо сейчас. Что там с коронавирусом? И нужна ли справка?

Весной Россия из-за пандемии прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозили из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие. С 1 августа страна постепенно стала приоткрывать границы. Рассказываем, в какие страны, кроме Турции с Танзанией, можно улететь уже сейчас и насколько там безопасно.
По данным на
Из России в Турцию (Анкара и Стамбул, Анталья, Бодрум и Даламан)
Справка об отсутствии коронавирусной инфекции при поездке в Турцию не требуется, как и не нужна виза для въезда на территорию страны. Некоторые путешественники используют Турцию как пересадочный пункт, чтобы улететь в другие страны. Но после возвращения из Турции россиянам нужно сдать тест на коронавирус.
Сейчас Турция занимает
Из России в Великобританию (Лондон)
С августа по туристической визе можно улететь и в Соединённое Королевство. Перед вылетом необходимо заполнить специальную форму с указанием рейса и места, где вы остановитесь.
Справка об отсутствии коронавируса при въезде в Великобританию не нужна, но всем прилетающим россиянам необходимо соблюдать
Великобритания занимает
Из России в Танзанию (остров Занзибар)
Танзания вошла в число первых трёх стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение в первую очередь. Правда, для посещения этой страны россиянам нужна виза, а вот предъявлять справку об отсутствии
Президент Танзании ещё в начале июня объявил об окончании эпидемии в стране и отменил все карантинные меры.
В Танзании за период пандемии коронавирус был обнаружен у 509 человек. Для сравнения — это в два раза меньше, чем в Крыму. В начале мая в Танзании было 480 заболевших. Исходя из этого можно считать, что коэффициент заболеваемости стремится к нулю. По последним данным Роспотребнадзора, заболеваемость в Танзании тоже сейчас нулевая.
Из России в Швейцарию (Женева)
С 15 августа Россия возобновила авиасообщение и со Швейцарией. Пока рейсы будут летать по сокращенной программе — один раз в неделю по субботам, на борт пустят только тех, кто имеет вид на жительство в этой стране, либо едет на длительное обучение или лечение. Простых путешественников в страну пока не пускают.
С 8 августа Швейцария отменила для россиян 10-дневный карантин. Для въезда не нужно предъявлять и отрицательный тест на коронавирус. А вот при возвращении в Россию анализ все-таки придется сдать.
Власти оценивают текущую ситуацию в Швейцарии как «опасно стабильную». В стране необязательно носить маску — её обязаны надевать только пассажиры общественного транспорта.
Из России в Абхазию
Граница Абхазии и России была закрыта для въезда с
Сейчас пешеходы и транспорт свободно пересекают сухопутную границу (её открыли с
Предъявлять справку об отсутствии коронавируса россиянам не нужно. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, в случае увеличения в республике случаев
А вы собираетесь лететь за границу осенью?
Какие страны откроются в ближайшее время?
Еще несколько стран заявили о готовности принимать российских туристов — Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.
С 1 сентября Россия может возобновить авиасообщение со странами СНГ, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Речь идет о Казахстане, Таджикистане, Киргизии и Армении. Официально объявить об этом могут в