После возвращения из Турции нужно сдать тест на коронавирус. Рассказываем, как это сделать правильно

1
Сдавать тест обязательно?
Да, причем сделать это нужно только тогда, когда вы вернетесь из-за границы. Результаты тестов, сделанных перед отъездом или в самой Турции, не подойдут.
2
Когда нужно сдать тест?
В течение трех дней после того, как вы вернулись в Россию. Если вы прилетели в Москву, экспресс-тестирование можно пройти прямо в аэропортах Внуково и Шереметьево. А также в частных и государственных клиниках. В АТОР советуют сдавать платный экспресс-тест — так быстрее.
3
Какой тест надо делать?
ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция). Тест на антитела не подойдет.
4
Куда отдавать результаты?
Это очень важный и сложный момент. Во-первых, при регистрации на рейс нужно заполнять анкету на Госуслугах. В ней нужно указать персональные и контактные данные, сроки пребывания за рубежом. Результаты теста нужно загружать в эту же анкету. Причем сделать это необходимо в течение трех календарных дней с момента возвращения.
Еще одну анкету придется заполнить на борту самолета. В ней нужно указать информацию о себе и симптомах (если они есть). Эти документы перевозчик передаст в Роспотребнадзор.
5
Иностранцы тоже сдают тест на COVID-19?
Да, но они делают это у себя дома. Результаты теста должны быть при них к моменту прибытия в Россию, а его срок — не более трех календарных дней. Теоретически, если теста нет, иностранцы могут сделать его в России, но надеяться на это не стоит: в указаниях Роспотребнадзора есть пометка, что перевозчик может не брать в самолет гражданина без справки.
Так же, как и россияне, на борту самолета иностранцы заполняют специальную анкету с личными данными и данными о симптомах на английском или русском языках.
6
Тесты надо сдавать только тем, кто едет из Турции?
Нет. Правила распространяются и на тех, кто возвращается из Танзании и Великобритании.
7
А за границу справка нужна?
В Турции — нет, но в аэропорту у вас могут измерить температуру. Что случится, если у вас или вашего соседа по самолету найдут коронавирус, — мы уже рассказывали, читайте здесь.
Если вы летите в Танзанию, вам необходима справка об отсутствии COVID-19 на английском языке или хотя бы со словом «Negative» в результатах, а также отрицательный тест из лаборатории. В Великобритании справку не требуют, но для всех приезжих обязательна 14-дневная изоляция. Причем справка от нее не освобождает.