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А справку надо? 7 правил для тех, кто собирается в Турцию

А справку надо? 7 правил для тех, кто собирается в Турцию

Лучше выучите эти карточки наизусть и держите при себе — как во время отдыха, так и после него

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Чартеры на популярные турецкие курорты начнут летать с 10 августа

Чартеры на популярные турецкие курорты начнут летать с 10 августа

С 10 августа открываются чартеры на популярные курорты Турции — в Анталью, Даламан и Бодрум. Летать самолеты по-прежнему будут из трех российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Если вы из тех счастливчиков, кто купил первую путевку, или строите планы на отдых на турецком курорте — эта памятка для вас. Мы изучили постановления, рекомендации Ассоциации туроператоров России, поговорили с экспертами рынка и рассказываем, за какие коронавирусные нарушения могут выписать серьезный штраф, нужно ли делать тест и — самое главное — как вернуться на родину.

1

В Турцию пускают без справки?

Российским туристам справка об отсутствии коронавируса не нужна. По прилете у вас лишь измерят температуру. Если она повышена или же есть другие симптомы COVID-19 (кашель, затрудненное дыхание, отсутствие обоняния), туристу сделают бесплатный экспресс-тест, срок ожидания результата — до четырех часов.

2

Что делать, если выявили COVID-19 на отдыхе?

В случае положительного теста пассажира отправляют в государственную клинику. Лечение от коронавируса по идее должно войти в страховой полис (вирус приравнивается к прочим опасным инфекциям и вирусным пневмониям), сообщили в Ассоциации туроператоров России. Но не теряйте бдительность — лучше уточните у турфирмы этот момент в страховке.

Если болезнь протекает бессимптомно, туриста отправляют на карантин. Кстати, турецкие отели обязали оборудовать зоны обсервации — как раз для изолированных больных.

Если из-за карантина вы пропустите обратный рейс, стоимость билета вам должна компенсировать страховая компания.

3

А если COVID-19 — у соседа, с которым я вместе летел?

Карантина не будет.

— Соседи заболевшего COVID-19 пассажира самолета не подлежат обязательному карантину. Всем пассажирам, сидевшим на двух креслах спереди, сзади и по бокам от заболевшего (если больной сидел у прохода — по диагонали спереди и сзади от него) сразу предложат пройти бесплатное тестирование на коронавирус. В случае отрицательного теста туристы смогут продолжить свой обычный отдых, — сообщает АТОР.

4

Как выбрать в отеле самый безопасный номер?

Турция составила огромный список требований к своим отелям, только после соблюдения всех можно получить сертификат, с которым разрешается принимать туристов. В этом списке — дистанция между шезлонгами на пляже и столиками в ресторане, изолированный шведский стол (еда теперь — только через раздачу, официант огорожен от отдыхающих защитным стеклом). Но самому туристу важно помнить еще одно правило: самый лучший номер — это номер без кондиционера.

— Очень важны кондиционеры. Я скажу так: масло не меняют, решетки не чистят. Это, в принципе, норма, — предупреждает директор турагентства «Корас» Наталья Сахнова. — Кондиционеры разносят заразу, самые настоящие инфекции. Я туристам говорю: вам дали номер с видом на соседнюю стеночку — это самый лучший номер. Потому что в него не будет светить солнце и у вас не будет необходимости включать кондиционер. Это значит, вы будете избегать риска попадания инфекции.

5

В Турции есть штрафы за нарушение масочного режима?

Местные власти призывают соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены. Масочный режим действует по всей стране, единственная зеленая зона, где маски можно не носить, — это Аланья и Анталья. На этих курортах можно не надевать маску на улице, но она обязательна в торговых центрах, магазинах и прочих заведениях. Нарушите правило — можете нарваться на штраф 900 лир (это больше девяти тысяч рублей).

6

Что положить в туристическую аптечку?

Коронавирус коронавирусом, а другие инфекции никто не отменял. Поэтому правило старой доброй туристической аптечки по-прежнему актуально. Пусть при вас будут необходимые лекарства от температуры, расстройства ЖКТ, от заложенности носа и горла. Не лишними будут йод, бинт, вата и пластырь.

7

Меня посадят в обсервацию после отпуска?

Хорошая новость — для тех, кто возвращается в Россию, отменен двухнедельный карантин. Плохая — придется пройти пару кругов бюрократического ада и сдать тест на коронавирус.

Еще при регистрации на обратный рейс туристу нужно заполнить анкету на «Госуслугах»: указать персональные данные, место отдыха, сообщить о симптомах (если они есть). По прибытии сдать тест на коронавирус и в течение трех календарных дней загрузить результаты тестирования в указанную форму.

Экспресс-тесты можно пройти как в аэропортах, так и в частных клиниках. Тесты на антитела не подойдут — только ПЦР.

— На борту самолета нужно заполнить специальную анкету со своими данными и данными о симптомах на русском языке, которая затем будет передана в территориальный орган Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования прибывших, — напоминают в АТОР.

8

Что еще почитать об отдыхе за границей?

Как только объявили об открытии Турции, мы выяснили, что будет с ценами на путевки.

А здесь — полезный текст о том, какие меры защиты принимают в турецких отелях.

Кстати, если вы собираетесь путешествовать по России, посмотрите подборку мнений наших читателей о том, куда лучше не ехать.

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Турциялетоотпуск
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