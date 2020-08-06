А справку надо? 7 правил для тех, кто собирается в Турцию

В случае положительного теста пассажира отправляют в государственную клинику. Лечение от коронавируса по идее должно войти в страховой полис (вирус приравнивается к прочим опасным инфекциям и вирусным пневмониям), сообщили в Ассоциации туроператоров России. Но не теряйте бдительность — лучше уточните у турфирмы этот момент в страховке.

Если болезнь протекает бессимптомно, туриста отправляют на карантин. Кстати, турецкие отели обязали оборудовать зоны обсервации — как раз для изолированных больных.

Если из-за карантина вы пропустите обратный рейс, стоимость билета вам должна компенсировать страховая компания.