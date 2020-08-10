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Тема дняКак там Крым: плюсы и минусы отдыха
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Юрий Бойко

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Юрий Бойко

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«Постсовок за высокий прайс, но важно другое»: предприниматель назвал плюсы и минусы отдыха в Крыму

Ярославец Юрий Бойко изучил, как изменилось отношение к туристам за несколько лет

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Фото в Крыму всегда романтичные

Фото в Крыму всегда романтичные

Ярославец назвал плюсы и минусы отдыха в Крыму

Ярославский предприниматель Юрий Бойко недавно вернулся из Крыма. Как там сейчас? О плюсах и минусах крымского отдыха — в авторской колонке Юрия.

Немного буржуазных вздохов

Сначала о грустном. Если вы хотите гарантированно отдохнуть вальяжно-размеренно, по стандарту «пять звёзд, все включено» и при этом хотите это сделать за приемлемый ценник, то вам надо ехать в Турцию или Грецию с Доминиканой. Но точно не в Крым. Цена будет или такая же, или ниже, но сервис на порядок лучше, чем в Крыму.

Мы были организованными туристами, мы заплатили за наш отель на уровне турецкого пятизвездочного. Но даже в рамках организованного туризма постоянно возникали какие-то организационные косяки.

К вам может запросто не приехать трансферт, чтобы забрать вас из аэропорта.
К вам в отель может не приехать такси, потому что между вами и центром Ялты пробка и им влом ехать, потому что и так миллион заказов.
Детских кресел нет. Хотя их нет и в Ярославле. Никогда не надейтесь, что такси вас отвезёт в Туношну, а тем более заберёт оттуда вместе с детьми.

Вместе с тем, полно, конечно, транспортных фирм и частников. Но как на кого попадёшь. Нам разные попадались.

Готовьтесь к тому, что вечером в Ялте во всех лучших и просто нормальных ресторанах ожидание на вход — час-два. Бронируйте заранее, но не везде есть такая функция. Ценник московский. Качество в целом приличное. Но это в центре Ялты и Севастополя. В ваших «отелях», которые в большинстве своём — это слегка модернизированные советские дома отдыха, все может быть по-другому.
Приведу цитату нашего отельного официанта Никиты: «Извините, ожидание будет долгим. Во-первых, из-за периодической чистки мангала, во-вторых... из-за меня. Я новенький, у меня пять столиков, я ничего не успеваю. Простите меня». И поклонился в пояс.

Горничные из советского мира. Тетушки, которые просто от скуки кокетливо торгуются, каждый ли день менять полотенца и пылесосить в номере.

Нет, в Крыму уже есть построенные закрытые виллы и новейшие отели, но ценник там уже будет раза в два, три и более выше, чем заграничные аналоги. Плюс в них уже в июне было раскуплено большинство мест. А номер на двоих может быть от 34 тысяч в сутки с завтраком.

Отели есть на любой вкус и кошелек

Отели есть на любой вкус и кошелек

Значительная часть отдыхающих — это «дикари». Да-да, дед ездил в Крым на поезде, батя — на «Жигулях», теперь и я тоже. Традиция. Койка за рубль сдавалась тут всегда. Это десятки тысяч людей, снимающих «углы» и каждый день решающих вопрос «по пляжу и провианту». Эти люди будут просачиваться на пляж вашего отеля.

Вы будете смеяться, но у жителей дорогих вилл задача такая же.

Я видел эти виллы, и у них нет своих пляжей и бассейны не у всех. Если только это не спецсанаторий спецорганизации.

Да, в этом году ситуация обострилась из-за резкого увеличения турпотока ввиду закрытых границ. Да, видно, что развитие идёт, что с каждым годом ситуация по чуть-чуть меняется. Но факт пока такой.

И вот ещё наблюдение: в Крыму как-то особенно экономят на среднем звене менеджмента. Старших администраторов/официантов и т.п. как будто нет. Некому учить и контролировать низшее звено. И оно без опеки рано или поздно расслабляется. При том, что изначально слабо обученное.

Без жилья не останетесь

Без жилья не останетесь

Плюсы

Природа. Климат очень мягкий, нет переизбытка жары. Хвойные породы деревьев и горы создают чудесный и реально лечебный воздух.
Ландшафт прекрасен.
Множество ботанических садов и парков. Очень разнообразная флора.
Море чистое.

Историко-культурное наследие. Все-таки Россия 200 лет обустраивала Крым. А до нее татары с турками, а до них греки и римляне, готы и прочие. Поэтому наследие грандиозно, подходы к нему в целом обустроены, состояние очень приличное. Сочи вообще не сравнится. Тут и месяца не хватит, чтобы все посетить. Видны финансовые вливания «с материка», как в Крыму называют остальную Россию. Реставрируется, обслуживается многое.

Дороги более-менее. Но узкие, как и везде в горах.

Повторюсь, что ресторанно-транспортно-гостиничный сервис в целом сносный, местами уже хорошо и даже отлично развит, но относительно дорог. Местами же совок или постсовок за высокий прайс.

Для меня лично история, культура и природа — на первом месте, ставить их на чашу весов сравнения с сервисом мне даже кажется не вполне уместным что ли.

Есть чем полюбоваться

Есть чем полюбоваться

Но главное — море!

Но главное — море!

Поедете в Крым?

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    КрымОтпускСевастопольмореЯлта
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