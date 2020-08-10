«Постсовок за высокий прайс, но важно другое»: предприниматель назвал плюсы и минусы отдыха в Крыму

Ярославец назвал плюсы и минусы отдыха в Крыму
Ярославский предприниматель Юрий Бойко недавно вернулся из Крыма. Как там сейчас? О плюсах и минусах крымского отдыха — в авторской колонке Юрия.
Немного буржуазных вздохов
Сначала о грустном. Если вы хотите гарантированно отдохнуть вальяжно-размеренно, по стандарту «пять звёзд, все включено» и при этом хотите это сделать за приемлемый ценник, то вам надо ехать в Турцию или Грецию с Доминиканой. Но точно не в Крым. Цена будет или такая же, или ниже, но сервис на порядок лучше, чем в Крыму.
Мы были организованными туристами, мы заплатили за наш отель на уровне турецкого пятизвездочного. Но даже в рамках организованного туризма постоянно возникали какие-то организационные косяки.
К вам может запросто не приехать трансферт, чтобы забрать вас из аэропорта.
К вам в отель может не приехать такси, потому что между вами и центром Ялты пробка и им влом ехать, потому что и так миллион заказов.
Детских кресел нет. Хотя их нет и в Ярославле. Никогда не надейтесь, что такси вас отвезёт в Туношну, а тем более заберёт оттуда вместе с детьми.
Вместе с тем, полно, конечно, транспортных фирм и частников. Но как на кого попадёшь. Нам разные попадались.
Готовьтесь к тому, что вечером в Ялте во всех лучших и просто нормальных ресторанах ожидание на вход — час-два. Бронируйте заранее, но не везде есть такая функция. Ценник московский. Качество в целом приличное. Но это в центре Ялты и Севастополя. В ваших «отелях», которые в большинстве своём — это слегка модернизированные советские дома отдыха, все может быть по-другому.
Приведу цитату нашего отельного официанта Никиты: «Извините, ожидание будет долгим. Во-первых, из-за периодической чистки мангала, во-вторых... из-за меня. Я новенький, у меня пять столиков, я ничего не успеваю. Простите меня». И поклонился в пояс.
Горничные из советского мира. Тетушки, которые просто от скуки кокетливо торгуются, каждый ли день менять полотенца и пылесосить в номере.
Нет, в Крыму уже есть построенные закрытые виллы и новейшие отели, но ценник там уже будет раза в два, три и более выше, чем заграничные аналоги. Плюс в них уже в июне было раскуплено большинство мест. А номер на двоих может быть от 34 тысяч в сутки с завтраком.
Значительная часть отдыхающих — это «дикари». Да-да, дед ездил в Крым на поезде, батя — на «Жигулях», теперь и я тоже. Традиция. Койка за рубль сдавалась тут всегда. Это десятки тысяч людей, снимающих «углы» и каждый день решающих вопрос «по пляжу и провианту». Эти люди будут просачиваться на пляж вашего отеля.
Вы будете смеяться, но у жителей дорогих вилл задача такая же.
Я видел эти виллы, и у них нет своих пляжей и бассейны не у всех. Если только это не спецсанаторий спецорганизации.
Да, в этом году ситуация обострилась из-за резкого увеличения турпотока ввиду закрытых границ. Да, видно, что развитие идёт, что с каждым годом ситуация по чуть-чуть меняется. Но факт пока такой.
И вот ещё наблюдение: в Крыму как-то особенно экономят на среднем звене менеджмента. Старших администраторов/официантов и т.п. как будто нет. Некому учить и контролировать низшее звено. И оно без опеки рано или поздно расслабляется. При том, что изначально слабо обученное.
Плюсы
Природа. Климат очень мягкий, нет переизбытка жары. Хвойные породы деревьев и горы создают чудесный и реально лечебный воздух.
Ландшафт прекрасен.
Множество ботанических садов и парков. Очень разнообразная флора.
Море чистое.
Историко-культурное наследие. Все-таки Россия 200 лет обустраивала Крым. А до нее татары с турками, а до них греки и римляне, готы и прочие. Поэтому наследие грандиозно, подходы к нему в целом обустроены, состояние очень приличное. Сочи вообще не сравнится. Тут и месяца не хватит, чтобы все посетить. Видны финансовые вливания «с материка», как в Крыму называют остальную Россию. Реставрируется, обслуживается многое.
Дороги более-менее. Но узкие, как и везде в горах.
Повторюсь, что ресторанно-транспортно-гостиничный сервис в целом сносный, местами уже хорошо и даже отлично развит, но относительно дорог. Местами же совок или постсовок за высокий прайс.
Для меня лично история, культура и природа — на первом месте, ставить их на чашу весов сравнения с сервисом мне даже кажется не вполне уместным что ли.
Поедете в Крым?
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