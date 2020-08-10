«Постсовок за высокий прайс, но важно другое»: предприниматель назвал плюсы и минусы отдыха в Крыму

Ярославский предприниматель Юрий Бойко недавно вернулся из Крыма. Как там сейчас? О плюсах и минусах крымского отдыха — в авторской колонке Юрия.



Немного буржуазных вздохов



Сначала о грустном. Если вы хотите гарантированно отдохнуть вальяжно-размеренно, по стандарту «пять звёзд, все включено» и при этом хотите это сделать за приемлемый ценник, то вам надо ехать в Турцию или Грецию с Доминиканой. Но точно не в Крым. Цена будет или такая же, или ниже, но сервис на порядок лучше, чем в Крыму.



Мы были организованными туристами, мы заплатили за наш отель на уровне турецкого пятизвездочного. Но даже в рамках организованного туризма постоянно возникали какие-то организационные косяки.

