Расходимся! Кешбэк за отдых в России будут платить всего неделю

На совещании с туроператорами представители Ростуризма раскрыли подробности акции с возвратом части денег путешественникам по России. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, акция будет распродажей, да еще и ограниченной по времени. Дата старта ее пока неизвестна, скорее всего, информация появится 3 августа.



Согласно разъяснениям Ростуризма, распродажа будет длиться 5–7 дней. То есть кешбэк будет начислен только в случае, если туристы именно в период распродажи приобретут на специальных акционных лендингах туроператоров туры с заездами с 15 августа до 20 декабря. При этом оплатить тур нужно, во-первых, сразу полностью, во-вторых, онлайн, в-третьих, картой платежной системы «МИР».

