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Расходимся! Кешбэк за отдых в России будут платить всего неделю

Субсидия от государства оказалась акцией на несколько дней

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Попасть в отпуск с компенсацией от государства будет сложнее, чем вы думали

Попасть в отпуск с компенсацией от государства будет сложнее, чем вы думали

На совещании с туроператорами представители Ростуризма раскрыли подробности акции с возвратом части денег путешественникам по России. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, акция будет распродажей, да еще и ограниченной по времени. Дата старта ее пока неизвестна, скорее всего, информация появится 3 августа.

Согласно разъяснениям Ростуризма, распродажа будет длиться 5–7 дней. То есть кешбэк будет начислен только в случае, если туристы именно в период распродажи приобретут на специальных акционных лендингах туроператоров туры с заездами с 15 августа до 20 декабря. При этом оплатить тур нужно, во-первых, сразу полностью, во-вторых, онлайн, в-третьих, картой платежной системы «МИР».

Напомним, деньги за отдых в родной стране россиянам пообещал премьер-министр Михаил Мишустин. Чтобы получить компенсацию, нужно было купить тур на период до 20 декабря. Подробнее о том, какие регионы участвуют в акции, когда и сколько в них нужно отдыхать и сколько составит компенсация, можно прочитать в нашем материале.

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отдых в Россииотпусккоронавирус
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