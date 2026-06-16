«Говорят, она в СИЗО»: Диане Шурыгиной грозит до 6 лет тюрьмы за съемки в порно

Диана Шурыгина снова попала в скандал после сообщений об уголовном деле за распространение порнографии Источник: gusevsvyatoslav / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Диана Шурыгина вновь оказалась в центре скандала. На сайте Троицкого районного суда Москвы появилась информация о деле, связанном с изготовлением или оборотом порнографических материалов. В карточке указана Шлянина Д. А., эту фамилию блогер взяла после первого замужества.

Статья, которую вменяют Шурыгиной, связана с незаконным изготовлением и оборотом порнографических материалов. В карточке дела говорится о необходимости проведения обыска.

Ст. 242, ч. 3, п. а, которую вменяют Шурыгиной — незаконные изготовление и (или) перемещение через государственную границу Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов. Наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового.

Возможной причиной интереса правоохранителей могли стать интимные видеозаписи, которые около года назад разошлись по закрытым телеграм-каналам. Бывший возлюбленный Дианы, криптоинвестор Святослав Гусев, рассказал, что 12 июня узнал о ситуации от подруги и бывшего тренера Шурыгиной. По его мнению, проверка может быть связана именно с этими роликами.

Сама Шурыгина еще недавно делилась кадрами беззаботной жизни на Бали Источник: diana_s_life2 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Мою бывшую невесту Диану Шурыгину посадили. Говорят, она в тюрьме, в СИЗО. Ей грозит от 2 до 6 лет колонии. Без комментариев…» — поделился известной ему информацией Гусев.

При этом официальных комментариев правоохранительных органов на момент публикации не поступало. Сама Шурыгина происходящее пока не комментировала. По информации из ее соцсетей, она уже больше полугода проживает на Бали.

У Гусева и Шурыгиной уже есть отдельный конфликт, и бывший возлюбленный не первый раз выступает с обвинениями в ее адрес. В мае он публично заявил, что Диана якобы причастна к пропаже его личных вещей, техники, денег и сейфа с драгоценностями. По данным СМИ, сумма ущерба оценивалась примерно в 2,8 миллиона рублей.

По версии Гусева, во время переезда он хранил ценное имущество в квартире-складе. Среди пропавшего он называл технику, сейф Xiaomi, наличные в долларах, евро и рублях, а также золото. Следов взлома, как утверждал мужчина, не было. Доступ к помещению, по его словам, имели сама Шурыгина и ее ассистентка.

Криптоинвестор также предполагал, что вещи могли продать за небольшие деньги. Он связывал это с тем, что у Дианы, по его словам, снизились доходы из-за блокировок в соцсетях. При этом сам Гусев признавал, что доказать вину будет трудно: камер в квартире не было, следов взлома тоже.

У самого Гусева тоже есть к Диане претензии: по его словам, бывшая обокрала его почти на 3 млн рублей Источник: gusevsvyatoslav / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

О расставании с Шурыгиной Гусев рассказывал отдельно. По его версии, пара разошлась после конфликта, который произошел, когда Диана была сильно пьяна. Мужчина утверждал, что она напала на него и бросила граненый стакан. После этого, по его словам, из дома ее выводили сотрудники полиции.

Сама Шурыгина обвинения в краже отрицает. В то же время бывшего молодого человека она называла «добрым и хорошим». На фоне взаимных претензий эта оценка выглядит довольно неожиданно.

Шурыгина прославилась на «Пусть говорят» (16+) в 2016 году, когда рассказала об изнасиловании на вечеринке, и поделила публику на два лагеря Источник: diana_s_life2 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)