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Страна и мир Раздает деньги и строит приюты: кто первым в мире собрал полмиллиарда подписчиков

Раздает деньги и строит приюты: кто первым в мире собрал полмиллиарда подписчиков

Блогер установил рекорд, придумывая уникальный контент

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На канале блогера сейчас почти тысяча роликов | Источник: Deepdive Celeb / YouTubeНа канале блогера сейчас почти тысяча роликов | Источник: Deepdive Celeb / YouTube

На канале блогера сейчас почти тысяча роликов

Источник:

Deepdive Celeb / YouTube

Американский видеоблогер MrBeast (полное имя — Джеймс Дональдсон) добился феноменального достижения. Он перешагнул отметку в 500 миллионов подписчиков на YouTube.

Об этом сообщается в официальном блоге платформы. Как отмечают авторы поста, Дональдсон не просто достиг исторического рубежа — он стал первым независимым создателем контента, которому удалось собрать такую аудиторию на YouTube.

«Прелесть YouTube в том, что двойные усилия приводят не к двойным просмотрам. Они улучшают результат раз в десять. Первый миллион подписчиков можно набирать годами, но второй придет за пару месяцев», — ранее объяснял MrBeast.

Блогер из Канзаса (США) начал свой путь на платформе в 13 лет. Сначала его видео были посвящены игровым процессам в Minecraft и Call of Duty, позже он стал публиковать обзоры других популярных каналов.

Дональдсон знаменит своими дорогостоящими челленджами, глобальными экспериментами и масштабными благотворительными акциями. Он регулярно раздает миллионы долларов, организует реалити-версии «Игры в кальмара», строит приюты для животных и запускает сложные в исполнении проекты.

Если в 2016 году его канал набирал первые 100 тысяч подписчиков, то уже в 2017-м Дональдсон получил золотую кнопку за миллион подписчиков, а в 2018-м преодолел отметку в 10 миллионов. К 2022 году аудитория выросла до 100 миллионов, а в октябре 2023-го канал приблизился к 200 миллионам.

Секрет его успеха — высокая вовлеченность зрителей. Именно благодаря ей он генерирует значительные доходы от рекламы (через AdSense), заключает многомиллионные партнерские соглашения и успешно развивает собственные бизнес-проекты.

MrBeast долгое время считался самым богатым блогером. В начале 2026 он уступил ступень пьедестала тиктокеру Хаби Лейму, высмеивающему тех, кто усложняет без причины самые простые задачи.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
YouTube Подписчики Рекорд Контент
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Комментарии
4
JayroslavMudryi

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Первая десятка

Первая десятка

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Первая сотка

Первая сотка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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1 час
какой классный американский парень
Гость
1 час
Раздаёт деньги людям и строит приюты - у братского Олигархата и власти сейчас лопнет желчный пузырь?
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Гость
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