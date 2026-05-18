«Признаю тебя умершим»: россиянки нашли способ наказать неплательщиков алиментов — юрист оценил новую схему

Как россиянки наказывают неплательщиков алиментов

«Не хочешь платить алименты? Признаю тебя умершим». В Сети новый тренд: россиянки рассказывают, как смогли найти управу на горе-отцов, отказывающихся платить за содержание детей. Женщины признают бывших мужей безвестно отсутствующими и добиваются для своих детей пенсии по потере кормильца от государства. Это не мошенническая схема, а вполне законная процедура. Правда, она еще и влечет кучу проблем для алиментщиков: он лишается прописки, его имущество переходит в доверительное управление, а через время человека и впрямь можно признать умершим. Действительно ли этот способ легко помогает добиться защиты прав ребенка, NN.RU узнал у юриста.

Признание безвестно отсутствующим: как это работает

В России число неплательщиков алиментов держится на уровне 1,5 миллиона человек. Преимущественно это мужчины, многие из которых любят откровенно демонстрировать свою безнаказанность. Во многом благодаря этому появился тренд, в котором женщины показывают переписки с бывшими мужьями, где те бравируют неофициальной работой и отказом на пользование банковскими картами. Мол, судись, жди, добивайся — всё равно ничего не получишь.

Некоторым женщинам удалось найти управу на таких горе-отцов. Матери пользуются мерами, принятыми в 2018 году. Тогда в Гражданский процессуальный кодекс и закон об исполнительном производстве внесли поправки, которые позволили признавать алиментщиков безвестно отсутствующими.

Как это работает на практике? Женщина или, реже, мужчина подает заявление о взыскании алиментов в суд, получает приказ и передает его в отдел ФССП, после чего пишет заявление приставу о проведении исполнительного розыска должника. Если через год должника не находят и алименты не платятся, как это часто бывает, судебный пристав должен выдать документ о невозможности взыскания.

После этого можно пойти в суд с заявлением о признании должника по алиментам безвестно отсутствующим. При положительном для заявителя решении ребенку дают возможность получать пособие по потере кормильца. Кроме того, право на выплаты получает нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители неплательщика. Например, если муж пропал и оставил жену с новорожденным ребенком, женщина сможет получать пособие на себя, пока ребенку не исполнится три года.

После признания человека безвестно отсутствующим можно еще и добиться для него статуса умершего. Если «пропавший» родитель объявится, ему через суд придется доказывать обратное. А при подаче заявления надо будет показать адрес местонахождения. Таким образом, приставы смогут найти должника по алиментам и начать взыскивать с него долг, в том числе и за прошлые периоды.

«Суд — это жесткий фильтр»: почему процедура не обретет массовый характер

Адвокат Ирина Гребнева в разговоре с NN.RU отметила, что признание алиментщиков безвестно отсутствующими не может носить массовый характер, потому что сейчас люди оставляют слишком много цифровых следов. А суду необходимо установить факты, имеющие юридическое значение: местонахождение человека неизвестно на протяжении года, он никоим образом не выходит на связь и уже давно нигде не был замечен.

История та же, как многие пытаются тех, кто не платит алименты, лишить родительских прав. Здесь суды разбираются достаточно серьезно. Почему мать обращается с таким заявлением? Нет ли конфликта? Мать препятствует общению ребенка со своим отцом? Суд — это жесткий фильтр, который требует соблюдения процессуального порядка и предоставления доказательств. Ирина Гребнева адвокат

Она также добавила, что суд будет внимательно изучать материалы ФССП насчет того, насколько состоятельными были поиски человека. Ведь может быть такое, что приставы сделали пару запросов, не нашли человека и приостановили исполнительное производство. Такое происходит сплошь и рядом, уверяет адвокат.

Поэтому она считает, что нужно вносить другие коррективы в законодательство для борьбы со злостными неплательщиками алиментов. Например, углубить и расширить возможность обмена информацией между ведомствами, в первую очередь для приставов. Например, ФНС обладает всей необходимой информацией: о вкладах, местах работы и расходах. Также можно запрашивать данные у авиакомпаний и РЖД. И, в конце концов, та самая пропаганда семейных ценностей: завели ребенка — будьте любезны его содержать, заключила эксперт.