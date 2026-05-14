«Не рискнули пробовать»: студентка слетала в Китай и рассказала о ценах в Поднебесной

Туристка из Рыбинская поделилась впечатлениями от отпуска в Китае Источник: Полина Лысанова

Туристка из Рыбинска Полина Лысанова рассказала, чем ее поразил Китай. Девушка отправилась в Азию вместе со своими подругами.

Путешественницы выбрали страну с совсем другой культурой и менталитетом неспроста. Одна из главных причин поездки именно в Поднебесную — введение безвизового режима для российских туристов.

Безвизовый режим в Китае введен с 15 сентября 2025-го по 14 сентября 2026-го. Об этом сообщал официальный представитель МИД Го Цзякунь. Каждый россиянин, имеющий обычный загранпаспорт, может отправиться в Китай и находиться там без визы до 30 дней.

В Китае девушки пробыли 10 дней: с 2 по 12 апреля. Первые четыре дня они отдыхали в столице страны Пекине, остальные шесть провели в Шанхае.

Были трудности с переводом

По словам Полины, местные жители довольно доброжелательны к русским туристам. Единственной трудностью стало непонимание языка друг друга.

— Китайцы не знают ни русского, ни английского. Если от некоторых мы и слышали пару фраз по-русски, то английский у них «в пролете», — поделилась туристка в беседе с 76.RU.

Чем поразил Китай туристку из Рыбинска Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

Странная еда

Китайская кухня покорится не каждому желудку из-за страсти жителей страны добавлять много перца. Поэтому туристки в основном покупали европейские блюда, либо брали китайские пельмешки — дамплинги.

На рынках, по рассказам Полины, очень много запеченных скорпионов, сверчков, личинок, сороконожек и прочего. Помимо экзотики, прилавки трещат от фруктов и ягод.

— Мы не рискнули пробовать жареных насекомых, хотя их продают абсолютно везде. Скорпион или сороконожка за штуку выйдет около 20 юаней, то есть 250 рублей. Но я ни разу не видела, чтобы их кто-то покупал, при мне такого не было, — поделилась туристка.

Сколько потратила на поездку

На весь отпуск, по расчетам Полины, вместе с перелетом, жильем, развлечениями и остальным вышло около 140 тысяч рублей. При этом туристка заранее готовила определенную сумму исключительно на шопинг, девушка купила в Китае много одежды и прочих безделушек.