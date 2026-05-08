Как отдохнуть в Сочи в тишине под вой сирен

После тревожных звуков в Сочи, кажется, всё обычно Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Нынешняя весна стала большим испытанием для большинства из нас. И даже на курорте возле моря расслабиться уже нельзя. Сейчас, судя по отзывам, больше всего туристов в Сочи пугает слишком громкий вой сирен при налетах БПЛА и неблагополучная экологическая обстановка в близлежащем Туапсе, где серия атак беспилотников привела к разливу в море нефтепродуктов. Понимая, что люди всё равно будут ехать на отдых, туроператоры уже не просто говорят им о мерах безопасности как таковых, а предлагают варианты более тихого отдыха в таких условиях. Парадоксы нашего времени — в материале MSK1.RU.

Вой сирен и самолеты

По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, продажи туров на май — июнь 2026 года в Сочи и в Абхазию уже просели примерно на 20%. Главной причиной снижения продаж в Ассоциации туроператоров страны (АТОР), конечно же, называют нестабильность работы аэропорта Сочи, который является основным хабом для черноморских курортов и нередко попадает под ограничения из-за «ковров», из-за чего происходят задержки, переносы и даже отмены рейсов.

А еще в интернете масса жалоб от туристов на… очень громкую систему информирования и сирен при БПЛА в Сочи, которые не дают расслабиться ни днем ни ночью. Мол, тем, кто приезжает на курорт поправить здоровье, тишина и спокойная обстановка — принципиально важное условие. Но не тут-то было. Приходится вздрагивать от воя сирен, а еще туристы жалуются на постоянный гул самолетов. В общем, не в том месте люди решили искать тишины.

Тем не менее, чтобы взбодрить ситуацию с продажами туров в Сочи и успокоить туристов, на сайте АТОР появилась публикация под названием «Где не слышно самолетов в Сочи». И это, с одной стороны, радует. Ведь людям реально рассказывают про то, как избежать шумных мест на отдыхе, и предлагают отели в тихих местах, равноудаленных от центра и от аэропорта, с хорошими пляжами и инфраструктурой. К примеру, в поселке Лазаревское, который, как пишут на сайте АТОР, находится от аэропорта в 50–60 минутах езды.

Хотя советы те еще. Ведь на самом деле от поселка Лазаревское до аэропорта Сочи только знаменитая «Ласточка» идет почти 2 часа. Для туриста такая удаленность района отдыха от аэропорта может быть принципиально важной, так как далеко не всегда просто и быстро можно добраться до воздушной гавани и успеть на свой рейс. Электрички ходят с достаточно большим интервалом, так же как и автобусы. Путь на автобусе может занять вдвое больше времени, чем на электричке. Такси тоже может застрять в пробке.

Вызывает вопрос и информация от разных туроператоров, которые утверждают, что полностью избежать звуков взлетающих лайнеров в черте города невозможно, поскольку аэропорт Сочи встроен прямо в курортную инфраструктуру. Якобы могут спасти только качественные стеклопакеты и звукоизоляция в отеле. Странное заявление по поводу «встроенности» аэропорта, учитывая протяженность Большого Сочи вдоль черноморского побережья от Адлера до Лазаревского почти на 100 километров.

И к тому же, по словам председателя экспертного совета Ассоциации отельеров Дмитрия Богданова, далеко не все сочинские отели могут похвастать хорошей звукоизоляцией, хотя сейчас это условие становится одним из самых важных при выборе туристами средства размещения. В АМОС с отельерами не первый год ведут просветительскую работу — собирают семинары, круглые столы, организуют встречи, на которых эксперты рассказывают о важности создания качественной звукоизоляции в отеле для полноценного отдыха гостей и о том, как организовать такую звукоизоляцию. Но, к сожалению, удается это не всегда.

Туристов не слышат?

— К сожалению, у нас отельеры и рестораторы забыли про представительскую функцию. Увидеть кого-то из первых лиц отеля или топ-менеджеров беседующими с людьми в соцсетях стало практически невозможно. Все продажи делегированы онлайн-системам, при контакте с которыми потенциальные гости не находят тех ответов, что определят их выбор. Поэтому Сочи сейчас столкнулся с серьезным кризисом популяризации отдыха. Падение спроса пытаются объяснить чисто внешними факторами, такими как высокие цены на билеты, нестабильность работы аэропорта в связи с БПЛА. Да, это всё есть, но если бы прямые участники рынка проявляли бы большую заботу о гостях, к примеру хороший кофе, тишина в номерах, забота о качестве сна, вкусные завтраки, результат был бы иным, — уверен Дмитрий Богданов.

Заодно бы отельеры, кстати, могли рассказать туристам, что громкие сирены — необходимая мера безопасности, а не просто неприятный шум.

В АТОР при этом соглашаются с тем, что полностью тихих улиц в Сочи нет и туристам с повышенной чувствительностью к шуму реально приходится непросто. Но есть варианты. В Адлере наиболее спокойными в акустическом плане считаются районы вблизи границы с Абхазией. В Имеретинской низменности туроператоры рекомендуют обратить внимание на несколько гостиничных комплексов: Radisson Collection Paradise, Bridge, «Богатырь», «Сочи Парк Отель», «Бархатные сезоны». В этих высокозвездных гостиницах, как свидетельствуют отзывы гостей, при закрытых окнах не слышно абсолютно ничего.

Оптимальным выбором станут отдаленные от аэропорта районы Большого Сочи: Лоо, Дагомыс, Лазаревское. Здесь точно не слышно самолетов, но от системы оповещения при БПЛА никуда не уйти. Заметим, что система оповещения в Сочи весьма обширная и очень качественная.

При этом, как отмечают в Anex, в самом Сочи есть другой нюанс: здесь мало классических прибрежных отелей — большинство расположены в горах, где есть эффект амфитеатра для звука. А в отелях первой береговой линии шумит уже курортная жизнь, которая не затихает даже ночью.

Так что если сегодня туристы в Сочи нацелены на максимальную тишину и готовы жертвовать близостью к аэропорту и морю, то могут отправиться в Красную Поляну или в Абхазию — в ближайший к границе поселок Цандрипш. Там цены на размещение от 2,5 до 6 тысяч рублей в сутки с человека.

В поселке Красная Поляна размещение в отелях от 3,5 до 40 и более тысяч рублей в сутки с человека. Средняя стоимость туров в Абхазию на 7 дней на двоих начинается от 36–52 тысяч рублей в отелях средней категории. При высоком комфорте — от 100–120 тысяч рублей и выше.

Что касается угрозы загрязнения пляжей Сочи нефтепродуктами, в администрации города сообщили, что созданы мониторинговые группы для оценки экологического состояния акватории и пляжей курорта. Сценарий развития событий пока неизвестен. По данным Оперативного штаба Краснодарского края, в Туапсинском муниципальном округе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов специалистами МЧС России, «Кубань-СПАС», сотрудниками администраций и предприятий муниципалитетов края в круглосуточном режиме.

Речь идет о выбросах нефтепродуктов в море в районе берега Ольгинки, Небуга, Южного, Тюменского и Новомихайловского, случившихся после масштабных пожаров, которые происходили в Туапсе на морском терминале и НПЗ из-за атак беспилотников.

И это уже опаснее, чем просто звуки, которые предупреждают об опасности.

Как себя вести при ракетной опасности

Наши коллеги из 63.RU публиковали порядок действий при ракетной опасности, если вы дома или в отеле. Вот список пунктов:

стоит закрыть окна и не подходить к ним;

перекройте коммуникации, некоторые эксперты рекомендуют отключить электричество;

укройтесь в комнате с несущими стенами, сядьте на пол. В идеале выбрать помещение без окон;

подготовьте вещи первой необходимости;

не паникуйте.

Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Где можно укрыться на случай опасности: