«Не страшно заходить в горящий дом, страшно видеть погибших». Простой пожарный завоевал сердца тысяч подписчиков

О профессии пожарного 35-летний Артур Ступурс никогда не мечтал. Говорит, так сложилась судьба, которая будто бы сама вела парня. С детства Артур увлекался футболом и, как многие мальчишки, хотел стать футболистом. В 16 лет он пошел учиться в лицей и думал связать жизнь с авиацией. В итоге форму он носит и сейчас, но другую. О спасении людей и животных, любви к спорту и блогерстве Артур рассказал журналисту «ИрСити» Алине Ринчино.
«Две совершенно разные жизни»
— Не было такого, что я хотел быть пожарным. Тут, наверное, сыграло то, что с 16 лет я в погонах. Отец после того, как отслужил в армии, хотел видеть меня в форме тоже. Возможно, это была какая-то его мечта, ну а мне форма тоже нравилась, нравилась дисциплина, которая хорошо влияет на человека, — рассказывает Артур Ступурс.
Девять классов он отучился в обычной школе, а потом поступил в лицей при ИВВАИУ. После его окончания Артур рассчитывал пойти в авиацию, но в 2008 году авиационное училище в Иркутске расформировали, а курсантов перевели в Воронеж. Так что Артур решил поступить в институт МВД.
— Изначально я вообще поступал на полицейского, но прошел на факультет пожарной безопасности. И вот это стечение обстоятельств стало судьбоносным. Если бы поступил в ИВВАИУ, пришлось бы ехать в Воронеж, а как я знаю из рассказов моих одноклассников в лицее, многие там не смогли учиться, — продолжает Артур.
Во время учебы в институте МВД парень вместе с одногруппниками жил в казарме. Вспоминает, что условия и быт там были как в армии. Жесткая дисциплина, минимум развлечений, строгие, почти спартанские условия.
— У нас в расположении было около 30 человек. И весь наш досуг заключался в том, что мы смотрели в окна. Они у нас как раз выходили на остановку «Институт МВД», и мы каждый день наблюдали, как студенты и просто горожане оттуда разъезжаются по домам. Две совершенно разные жизни, — говорит собеседник.
У курсантов, конечно, были телефоны, но их давали нечасто: просто чтобы позвонить родным и сказать, что всё в порядке. В таком режиме Артур проучился пять лет, окончил институт в 2013 году, после чего по распределению попал в пожарный надзор в Ангарске.
— Это в первую очередь профилактика пожаров, работа с горожанами, инструктаж плюс работа с социальными объектами, проверка зданий на то, как они защищены от огня и как соблюдают требования безопасности, — рассказывает Артур.
Через пару лет парень перевелся в Иркутск и около года работал на передовой пожарной службы — непосредственно тушил пожары.
— Мне было интересно узнать, как это. У нас еще во время учебы было такое, что мы заступали на дежурство в пожарную часть и выезжали на тушение вместе с другими частями города. То есть опыт был, — признается собеседник.
Артуру хотелось захватить все сферы обеспечения пожарной безопасности.
«Зимой боевку оттаиваешь кипятком»
— Помните ли вы свой первый в жизни пожар? Не тренировочный, не учебный, а настоящий? Было ли вам тогда страшно?
— Конечно. Это было в одном из садоводств на Мельниковском тракте, горели дачные дома. Мне он запомнился тем, что руководитель нашей учебной группы зашел в одну из построек и увидел там газовый баллон. Наша группа успела среагировать, и взрыва удалось избежать, но я до сих пор уверен, что это был судьбоносный момент. Тогда всё кончилось благополучно, — отвечает Артур.
Собеседник подчеркивает, что у него не было ни страха, ни паники, потому что еще во время учебы пожарные усваивают четкий алгоритм действий в любых подобных ситуациях. Навык, доведенный до автоматизма, не дает человеку растеряться даже в самый напряженный момент.
— А как же эмоции? Вот вы приезжаете на место, видите горящий дом и понимаете, что вам туда нужно сейчас войти. Реально не страшно?
— Первый раз да, но это быстро становится обыденностью. К этому привыкаешь. Страшно другое: когда ты приезжаешь на пожар и понимаешь, что в огне погибли люди. У меня был случай, когда мама с ребенком остались в горящем доме. И вот когда медики выносят тела, смотреть на всё это психологически тяжело. Не страшно заходить в горящий дом, страшно видеть последствия пожара и погибших людей, — делится иркутянин.
Артур признается, что справляться с эмоциями от всего этого помогает лишь осознание, что спасенных жизней всё-таки больше. Кроме того, в этой профессии нет случайных людей. Те, кто становятся спасателями, делают осознанный выбор и понимают, на что идут.
— Быть пожарным — это призвание. С кем бы я ни работал, это всегда люди, которые делают многое на энтузиазме. Если бы это была работа ради денег, я бы, наверное, ушел в другую сферу. А здесь я понимаю, что могу помогать людям, — говорит собеседник.
Особенно сложна служба пожарных зимой, когда на улице стоят морозы.
— Зимой очень тяжело. Представьте, когда на улице −30 °C и ниже. Вода замерзает, боевка превращается в лед, но ты всё равно должен тушить. В такие моменты, конечно, сложно. Потом приезжаешь и ее кипятком оттаиваешь, — признается Артур.
Он также добавляет, что каждый выезд для пожарного — это риск. Но если спасатели ко всему этому готовы и физически, и психологически, то вот их близкие не особо.
— Наши мамы, папы, жены и дети, можно сказать, с нами проживают эти моменты, — говорит собеседник.
«Мама оставляет детей дома, возвращается — а там все погибли»
— Время от времени мы слышим истории о том, как пожарные вытащили из горящего дома кота или собаку. Нередко их приходится откачивать, даже делать искусственное дыхание. Как вам кажется, это важно? Или пожарным не стоит дополнительно рисковать, если все люди уже спасены?
— Все пожарные, которых я знаю, да и вообще в мире, не сговариваясь, и без всяких сомнений всегда спасают животных, если есть такая возможность. Да, в первую очередь на нас — спасение людей, их имущества и рядом стоящих зданий. Нет такого требования, что мы должны спасать еще и животных, но это негласное правило пожарных всего мира, — отвечает Артур.
Спасатели не только кидаются снова в охваченное огнем здание, чтобы вытащить беспомощное, часто испуганное животное, но и помогают им потом прийти в себя. Им дают подышать кислородом, сбрызгивают водой и успокаивают, поскольку часто кошки и собаки в сильном стрессе.
— Я сам как-то спасал рыжего кота. Мы приехали на вызов — горела квартира. Хозяйка — бабушка с котом, который остался внутри. Старушка за него переживала, поэтому мы пошли внутрь, нашли и вытащили его, прямо у подъезда немного поделали искусственное дыхание, дали ему подышать, и он пришел в себя, — вспоминает собеседник.
Артур подчеркивает: пожарные не задумываясь принимают решение помочь животным, и совершенно неважно, кошки это, собаки или кто-то еще. Важна каждая живая душа.
— Пожарные, когда заходят в квартиру, оценивают ситуацию. Если у людей есть домашние животные, то видны их какие-то принадлежности. Но животные в панике забиваются в угол или еще куда-нибудь, и их еще надо найти. Если они уже надышались продуктами горения, то вытаскиваешь их и оказываешь помощь в безопасной зоне, — рассказывает подробности Артур Ступурс.
Сейчас Артур работает в испытательной пожарной лаборатории. Он тот самый человек, который помогает понять, что же произошло и из-за чего началось возгорание. Для этого ему, как и его коллегам, часто приходится выезжать на место и подробно изучать обстоятельства.
— Когда ты приезжаешь расследовать пожар, ты не видишь, как это происходит в моменте, но тебе всё равно приходится описывать, как и что здесь случилось. То есть опять же ты всё пропускаешь через себя, — признается Артур.
Собеседник говорит, что чаще всего пожары случаются из-за неисправной электропроводки, которая либо отслужила свое, либо просто была сделана некачественно. На втором месте — сломанные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.
— Много таких случаев. Мама куда-то уходит, детей оставляет в частном доме со включенным обогревателем или гирляндой. Возвращается, а там уже все погибли. Это самое печальное вообще в моей практике, таких случаев очень много, — говорит Артур.
Также среди частых причин курение в кровати и неосторожное обращение с огнем. Во многих домах часто нет пожарного извещателя, который мог бы спасти жизнь.
— Мы, пожарные, видим очень серьезный эффект от них. Извещатели реально спасают, потому что часто огонь разгорается ночью, а спящий человек может ничего и не заметить, — рассуждает собеседник.
— Когда вы приходите в какое-то общественное место, кафе или кинотеатр, например, вы обращаете внимание на то, как всё устроено с точки зрения пожарной безопасности?
— Конечно, эта привычка выработалась примерно после пяти лет службы. Это реально профдеформация. Я сразу замечаю, что вот тут что-то не так, вот здесь. Думаю, такое сто процентов есть у каждого профессионала своего дела, — рассуждает Артур Ступурс.
Футбол, лабрадоры и блог на 16 тысяч подписчиков
В свободное от работы время Артур занимается спортом: играет в футбол, много бегает и ходит в тренажерный зал. Не пропускает массовые забеги и разные соревнования. Помимо этого, любит проводить время с друзьями.
— Выезжаем за город, разбиваем кемпинг. Люблю по горам походить или на Байкал съездить, даже вот просто до Листвянки. Всё такое простое, чтобы голову в порядок привести и дальше работать, — рассказывает собеседник.
Помимо этого, Артур ведет свой блог в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), где рассказывает обо всем, что происходит в его жизни.
— Как так случилось, что у вас больше 16 тысяч подписчиков?
— Не знаю, оно как-то само собой случилось. Когда я только начал вести блог, это был, кажется, 2013 год, люди просто подписывались, и всё. Я взаимодействовал с пресс-службой ГУ МЧС по Иркутской области, выкладывал ролики и всё, а людей становилось всё больше и больше. Не было цели набрать сколько-то подписчиков, — отвечает Артур.
Никаких трендовых роликов или заранее спродюсированных рилсов он не снимает, а просто и честно рассказывает о том, как проходят будни. И это, оказывается, люди ценят гораздо больше, чем заранее продуманные сценарии, выверенные реплики и искусственный «успешный успех».
Еще Артур обожает двух своих лабрадоров — Честера и Ричи. Эти чудесные песели — верные друзья, которым иркутянин посвящает любую свободную минутку. А еще Артур спасает бездомных животных.
— Пару лет назад ко мне на улице прибился четырехмесячный щенок. Я не смог его бросить и забрал к себе. Показал его ветеринарам, полечил его и потом нашел ему нового хозяина. Ну и вообще такие ситуации часто со мной случаются. Бывает, подкормишь кого-то на улице, устроишь в приют, оплатишь проживание. Очень люблю животных, — признается Артур.