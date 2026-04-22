«Не страшно заходить в горящий дом, страшно видеть погибших». Простой пожарный завоевал сердца тысяч подписчиков

«Не страшно заходить в горящий дом, страшно видеть последствия». Пожарный из Иркутска ведет блог о своей жизни и работе Источник: Артур Ступурс

О профессии пожарного 35-летний Артур Ступурс никогда не мечтал. Говорит, так сложилась судьба, которая будто бы сама вела парня. С детства Артур увлекался футболом и, как многие мальчишки, хотел стать футболистом. В 16 лет он пошел учиться в лицей и думал связать жизнь с авиацией. В итоге форму он носит и сейчас, но другую. О спасении людей и животных, любви к спорту и блогерстве Артур рассказал журналисту «ИрСити» Алине Ринчино.

Источник: IRCITY.RU

«Две совершенно разные жизни»

— Не было такого, что я хотел быть пожарным. Тут, наверное, сыграло то, что с 16 лет я в погонах. Отец после того, как отслужил в армии, хотел видеть меня в форме тоже. Возможно, это была какая-то его мечта, ну а мне форма тоже нравилась, нравилась дисциплина, которая хорошо влияет на человека, — рассказывает Артур Ступурс.

Артур никогда не мечтал стать пожарным Источник: Артур Ступурс Он жил обычной жизнью и не думал, что когда-то будет спасать людей Источник: Артур Ступурс

Девять классов он отучился в обычной школе, а потом поступил в лицей при ИВВАИУ. После его окончания Артур рассчитывал пойти в авиацию, но в 2008 году авиационное училище в Иркутске расформировали, а курсантов перевели в Воронеж. Так что Артур решил поступить в институт МВД.

Мальчик с детства любил животных Источник: Артур Ступурс

— Изначально я вообще поступал на полицейского, но прошел на факультет пожарной безопасности. И вот это стечение обстоятельств стало судьбоносным. Если бы поступил в ИВВАИУ, пришлось бы ехать в Воронеж, а как я знаю из рассказов моих одноклассников в лицее, многие там не смогли учиться, — продолжает Артур.

Во время учебы в институте МВД парень вместе с одногруппниками жил в казарме. Вспоминает, что условия и быт там были как в армии. Жесткая дисциплина, минимум развлечений, строгие, почти спартанские условия.

10-й и 11-й классы Артур учился в лицее при ИВВАИУ и хотел связать жизнь с авиацией Источник: Артур Ступурс Но в итоге поступил в институт МВД Источник: Артур Ступурс

— У нас в расположении было около 30 человек. И весь наш досуг заключался в том, что мы смотрели в окна. Они у нас как раз выходили на остановку «Институт МВД», и мы каждый день наблюдали, как студенты и просто горожане оттуда разъезжаются по домам. Две совершенно разные жизни, — говорит собеседник.

У курсантов, конечно, были телефоны, но их давали нечасто: просто чтобы позвонить родным и сказать, что всё в порядке. В таком режиме Артур проучился пять лет, окончил институт в 2013 году, после чего по распределению попал в пожарный надзор в Ангарске.

После окончания института Артур работал в пожарном надзоре Источник: Артур Ступурс

— Это в первую очередь профилактика пожаров, работа с горожанами, инструктаж плюс работа с социальными объектами, проверка зданий на то, как они защищены от огня и как соблюдают требования безопасности, — рассказывает Артур.

Через пару лет парень перевелся в Иркутск и около года работал на передовой пожарной службы — непосредственно тушил пожары.

— Мне было интересно узнать, как это. У нас еще во время учебы было такое, что мы заступали на дежурство в пожарную часть и выезжали на тушение вместе с другими частями города. То есть опыт был, — признается собеседник.

Но и на тушение пожаров выезжал, еще будучи курсантом Источник: Артур Ступурс

Артуру хотелось захватить все сферы обеспечения пожарной безопасности.

«Зимой боевку оттаиваешь кипятком»

— Помните ли вы свой первый в жизни пожар? Не тренировочный, не учебный, а настоящий? Было ли вам тогда страшно?

— Конечно. Это было в одном из садоводств на Мельниковском тракте, горели дачные дома. Мне он запомнился тем, что руководитель нашей учебной группы зашел в одну из построек и увидел там газовый баллон. Наша группа успела среагировать, и взрыва удалось избежать, но я до сих пор уверен, что это был судьбоносный момент. Тогда всё кончилось благополучно, — отвечает Артур.

На тушении пожаров Артур тоже работал: спасал людей и котов Источник: Артур Ступурс

Собеседник подчеркивает, что у него не было ни страха, ни паники, потому что еще во время учебы пожарные усваивают четкий алгоритм действий в любых подобных ситуациях. Навык, доведенный до автоматизма, не дает человеку растеряться даже в самый напряженный момент.

— А как же эмоции? Вот вы приезжаете на место, видите горящий дом и понимаете, что вам туда нужно сейчас войти. Реально не страшно?

— Первый раз да, но это быстро становится обыденностью. К этому привыкаешь. Страшно другое: когда ты приезжаешь на пожар и понимаешь, что в огне погибли люди. У меня был случай, когда мама с ребенком остались в горящем доме. И вот когда медики выносят тела, смотреть на всё это психологически тяжело. Не страшно заходить в горящий дом, страшно видеть последствия пожара и погибших людей, — делится иркутянин.

Артур признается, что справляться с эмоциями от всего этого помогает лишь осознание, что спасенных жизней всё-таки больше. Кроме того, в этой профессии нет случайных людей. Те, кто становятся спасателями, делают осознанный выбор и понимают, на что идут.

Профессия пожарного, говорит Артур, для людей особого склада характера Источник: Артур Ступурс

— Быть пожарным — это призвание. С кем бы я ни работал, это всегда люди, которые делают многое на энтузиазме. Если бы это была работа ради денег, я бы, наверное, ушел в другую сферу. А здесь я понимаю, что могу помогать людям, — говорит собеседник.

Особенно сложна служба пожарных зимой, когда на улице стоят морозы.

— Зимой очень тяжело. Представьте, когда на улице −30 °C и ниже. Вода замерзает, боевка превращается в лед, но ты всё равно должен тушить. В такие моменты, конечно, сложно. Потом приезжаешь и ее кипятком оттаиваешь, — признается Артур.

Профилактические беседы со школьниками Источник: Артур Ступурс

Он также добавляет, что каждый выезд для пожарного — это риск. Но если спасатели ко всему этому готовы и физически, и психологически, то вот их близкие не особо.

— Наши мамы, папы, жены и дети, можно сказать, с нами проживают эти моменты, — говорит собеседник.

«Мама оставляет детей дома, возвращается — а там все погибли»

— Время от времени мы слышим истории о том, как пожарные вытащили из горящего дома кота или собаку. Нередко их приходится откачивать, даже делать искусственное дыхание. Как вам кажется, это важно? Или пожарным не стоит дополнительно рисковать, если все люди уже спасены?

— Все пожарные, которых я знаю, да и вообще в мире, не сговариваясь, и без всяких сомнений всегда спасают животных, если есть такая возможность. Да, в первую очередь на нас — спасение людей, их имущества и рядом стоящих зданий. Нет такого требования, что мы должны спасать еще и животных, но это негласное правило пожарных всего мира, — отвечает Артур.

Артуру не раз приходилось спасать и откачивать животных после пожара Источник: Артур Ступурс Пострадавшим котикам тоже дают подышать кислородом, чтобы они не отравились Источник: Артур Ступурс

Спасатели не только кидаются снова в охваченное огнем здание, чтобы вытащить беспомощное, часто испуганное животное, но и помогают им потом прийти в себя. Им дают подышать кислородом, сбрызгивают водой и успокаивают, поскольку часто кошки и собаки в сильном стрессе.

— Я сам как-то спасал рыжего кота. Мы приехали на вызов — горела квартира. Хозяйка — бабушка с котом, который остался внутри. Старушка за него переживала, поэтому мы пошли внутрь, нашли и вытащили его, прямо у подъезда немного поделали искусственное дыхание, дали ему подышать, и он пришел в себя, — вспоминает собеседник.

Артур подчеркивает: пожарные не задумываясь принимают решение помочь животным, и совершенно неважно, кошки это, собаки или кто-то еще. Важна каждая живая душа.

А еще Артур участвует в парадах Источник: Артур Ступурс

— Пожарные, когда заходят в квартиру, оценивают ситуацию. Если у людей есть домашние животные, то видны их какие-то принадлежности. Но животные в панике забиваются в угол или еще куда-нибудь, и их еще надо найти. Если они уже надышались продуктами горения, то вытаскиваешь их и оказываешь помощь в безопасной зоне, — рассказывает подробности Артур Ступурс.

Сейчас Артур работает в испытательной пожарной лаборатории. Он тот самый человек, который помогает понять, что же произошло и из-за чего началось возгорание. Для этого ему, как и его коллегам, часто приходится выезжать на место и подробно изучать обстоятельства.

Каждый год его можно увидеть в колонне МЧС в День Победы Источник: Артур Ступурс

— Когда ты приезжаешь расследовать пожар, ты не видишь, как это происходит в моменте, но тебе всё равно приходится описывать, как и что здесь случилось. То есть опять же ты всё пропускаешь через себя, — признается Артур.

Собеседник говорит, что чаще всего пожары случаются из-за неисправной электропроводки, которая либо отслужила свое, либо просто была сделана некачественно. На втором месте — сломанные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.

Служба в МЧС — для тех, кто не боится сложностей Источник: Артур Ступурс

— Много таких случаев. Мама куда-то уходит, детей оставляет в частном доме со включенным обогревателем или гирляндой. Возвращается, а там уже все погибли. Это самое печальное вообще в моей практике, таких случаев очень много, — говорит Артур.

Также среди частых причин курение в кровати и неосторожное обращение с огнем. Во многих домах часто нет пожарного извещателя, который мог бы спасти жизнь.

— Мы, пожарные, видим очень серьезный эффект от них. Извещатели реально спасают, потому что часто огонь разгорается ночью, а спящий человек может ничего и не заметить, — рассуждает собеседник.

Сейчас Артур работает в испытательной пожарной лаборатории Источник: Артур Ступурс

— Когда вы приходите в какое-то общественное место, кафе или кинотеатр, например, вы обращаете внимание на то, как всё устроено с точки зрения пожарной безопасности?

— Конечно, эта привычка выработалась примерно после пяти лет службы. Это реально профдеформация. Я сразу замечаю, что вот тут что-то не так, вот здесь. Думаю, такое сто процентов есть у каждого профессионала своего дела, — рассуждает Артур Ступурс.

Артур определяет, из-за чего случился пожар Источник: Артур Ступурс

Футбол, лабрадоры и блог на 16 тысяч подписчиков

В свободное от работы время Артур занимается спортом: играет в футбол, много бегает и ходит в тренажерный зал. Не пропускает массовые забеги и разные соревнования. Помимо этого, любит проводить время с друзьями.

В свободное время Артур любит ездить на Байкал Источник: Артур Ступурс Он вообще обожает природу Источник: Артур Ступурс

— Выезжаем за город, разбиваем кемпинг. Люблю по горам походить или на Байкал съездить, даже вот просто до Листвянки. Всё такое простое, чтобы голову в порядок привести и дальше работать, — рассказывает собеседник.

Помимо этого, Артур ведет свой блог в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), где рассказывает обо всем, что происходит в его жизни.

А еще активно занимается спортом и бегает все марафоны Источник: Артур Ступурс

— Как так случилось, что у вас больше 16 тысяч подписчиков?

— Не знаю, оно как-то само собой случилось. Когда я только начал вести блог, это был, кажется, 2013 год, люди просто подписывались, и всё. Я взаимодействовал с пресс-службой ГУ МЧС по Иркутской области, выкладывал ролики и всё, а людей становилось всё больше и больше. Не было цели набрать сколько-то подписчиков, — отвечает Артур.

Играть в футбол Артур любил с детства Источник: Артур Ступурс Сейчас он выступает за сборную команду МЧС Источник: Артур Ступурс

Никаких трендовых роликов или заранее спродюсированных рилсов он не снимает, а просто и честно рассказывает о том, как проходят будни. И это, оказывается, люди ценят гораздо больше, чем заранее продуманные сценарии, выверенные реплики и искусственный «успешный успех».

А это его любимые лабрадоры Источник: Артур Ступурс

Еще Артур обожает двух своих лабрадоров — Честера и Ричи. Эти чудесные песели — верные друзья, которым иркутянин посвящает любую свободную минутку. А еще Артур спасает бездомных животных.

Артур возит своих питомцев с собой на отдых Источник: Артур Ступурс А те рады проводить время с любимым хозяином Источник: Артур Ступурс